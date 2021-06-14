打完嬌生疫苗「頭抽痛+頭暈」！高血壓記者親曝接種後貼身實錄

▲南韓已陸續開放施打疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓開放嬌生疫苗施打，電視台Jtbc一名記者便記錄下接種後的完整身體狀況，希望自身經驗能夠提供民眾判斷是否要接種嬌生疫苗。根據記者描述，他本身患有高血壓，疫苗施打過後曾出現低燒、頭部抽痛、頭暈以及血壓下降等症狀，除此之外，也感到容易疲勞，手指末端出現輕微刺痛感。另一方面，南韓13日才通報首起施打嬌生疫苗後死亡的案例，死者是一名在10日接種疫苗的38歲男性。

根據Jtbc記者具石燦（구석찬，音譯）報導，42歲的他身高173公分、體重71.5公斤，患有高血壓，平時如果沒有服用相關藥物，收縮壓與舒張壓分別是140毫米汞柱、90毫米汞柱左右，為了維持正常血壓已經服用高血壓藥物5年。

具石燦表示，接種疫苗當天上午所測量到的血壓是119／78毫米汞柱。他在10日上午10時左右，以預備役軍官的身分，在某耳鼻喉科醫院接種嬌生疫苗。當天也是嬌生在南韓開放施打的首日。

▲南韓10日開打嬌生疫苗。（圖／達志影像）



具石燦說，在接受醫師問診時，他曾提出「服用高血壓藥物是否適合施打疫苗」的疑問。對此，醫師表示，「如果患者感染新冠肺炎後，反而會對肺部產生損害，或是造成血栓，因此建議高血壓以及糖尿病患者，如果身體狀況穩定的話，盡量還是施打疫苗比較妥當。」

醫師也提醒，若是在接種疫苗後，出現高燒、頭痛的症狀，可以服用含有退燒作用的止痛藥乙醯胺酚（acetaminophen，如普拿疼等）。如果施打疫苗的部位出現腫脹時，可以適時冰敷，接種疫苗的4天內也不要飲酒。

具石燦表示，施打疫苗的感覺與流感相似，但是手臂更痠痛。在完成疫苗接種後，經過20分鐘的觀察，確認沒有異樣便離開醫院。不過在6小時後，具石燦便開始出現相關反應，除了感覺全身發熱外，也開始出現輕微頭痛。到了凌晨，施打疫苗的手臂出現刺痛感，但並不影響睡眠。

▲嬌生疫苗在南韓傳出首例死亡通報案例。（圖／路透）



11日深夜4時，具石燦突然感覺腰部酸痛，手臂也有點刺痛，就像是噴了肌肉痠痛噴霧劑一樣。此時頭部也開始出現刺痛感，由於擔心是血壓出問題，因此進行測量，不過數值為111／69毫米汞柱，並無太大異常。上午7時起床後，具石燦感覺有些微頭暈，直到接種後的24小時，具石燦開始感受到微熱，2個小時後便出現低燒症狀，體溫37.8度。

隨後具石燦發現，自己的血壓開始持續下降，降到106／78毫米汞柱，因此產生疑慮。他表示，疫苗反應一直持續到當天下午5時，然而正感覺狀況似乎開始好轉時，晚上7時起出現手指疼痛、全身疲勞以及發熱的症狀。

具石燦表示，儘管打完疫苗已經一天多，但是接種疫苗的那隻手臂還是持續出現痠痛感，並斷斷續續地出現頭痛、疲勞症狀。

根據記者實際施打實測，接種嬌生疫苗後的確會出現畏寒、頭痛以及發燒等症狀。他也提醒如果服用藥物後仍無好轉，務必要到醫院接受診療。

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