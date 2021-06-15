高雄3.1萬劑疫苗開打！台大醫揭「特權現象」：陳其邁太過分了

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市接獲中央配送的9.1萬劑疫苗，15日輪到社區87歲以上長輩開打，首波約3.1萬人。對此，台大醫師石崇志表示，當別人還在喊「中央突襲」，高雄就已經做好萬全準備；當別人喊口號「又老又窮」，市長卻是迅速付諸行動，不忘顧及偏鄉地區，「特權」照顧這些長輩，讓他忍不住直呼「陳其邁太過分了！」

石崇志在臉書指出，如果仔細查看接種站設置的位置，不難發現市區的施打點以人口比例來說是偏少，很多站點都設在舊高雄縣鄉鎮，畢竟高雄整體面積很大、市區偏小，但陳其邁沒有因為選票而忽視偏遠地區。

石崇志表示，從清單中可以看到，一個小小的田寮區，設了6個施打點，跟鳳山區一樣多，讓他看了很感動，因為鳳山有50多間7-11，但田寮區去年才開了第一家、也是唯一一間7-11，大家就能想像田寮是多鄉下的地方。

▼高雄市設置126處疫苗接種站，田寮區就設有6站；點圖可放大。（圖／高雄市政府）

再以老年人口數來看，整個田寮大約有2000位65歲以上老人，整個高雄市則有47萬人，但高雄市卻在這個又老又偏僻的小地方開設好幾個站點，15日有6站，17日再設立3站，「真的可以說是享有了一些特權」。

石崇志指出，田寮是目前全台第二老的鄉鎮，大量年輕人口外移，當地幾乎看不到年輕人，留下的長輩多以務農、畜牧雞豬維生，染疫後重症風險高，行動不便，又無成年人可接送，更別談什麼網路聲量、選票回饋。

石崇志感慨地說，有人把高雄又老又窮當口號，有人則是看見了並迅速行動，假如他的爺爺奶奶還在，隔幾天就能打到疫苗，不用舟車勞頓、漏夜排隊，或去好心肝當志工，「高雄沒有好心肝，但有好市長，雖然市長心中還是有特權...那就是又老又窮的人，有高雄的特權。」

▼陳其邁強調，「求好不求快」是這次疫苗施打原則，有些長輩的身體狀況多，也會緊張，不能為了打快就隨便問一問。（圖／高雄市衛生局）

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