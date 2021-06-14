G7峰會首提台海和平　中駐英使館：中國必須統一也必然統一

▲G7高峰會在英國康瓦耳（Cornwall）登場。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

七大工業國集團（G7）在英國的峰會13日正式落幕，根據會後公報，明確提及「台灣海峽和平與穩定的重要性」，鼓勵兩岸問題應該和平解決。對此，中國駐英國使館發言人14日強硬回應，中國必須統一，也必然統一。

使館發言人嚴正回應，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預。

發言人指出，當前，造成台海兩岸關係緊張動蕩的根源，是台灣民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，「中國必須統一，也必然統一。我們願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

發言人強調，敦促有關國家嚴肅對待中方關切，恪守一個中國原則，履行與中華人民共和國建交時所做承諾，立即停止各種助長「台獨」勢力氣焰的言行，停止干涉中國內政，以實際行動維護台海和平穩定。

此外，對於公報提及的香港問題，發言人也反問，「在英國殖民統治150多年間，香港居民一直是港英政府壓迫的對象，沒有任何人權民主可言。試問，這一期間，美國等有關國家關心過香港的人權和民主嗎？」

發言人表示，「中國維護國家主權安全發展利益、維護香港長期繁榮穩定的決心和信心堅定不移。我們敦促有關方面正視香港已回歸中國24年的現實，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務和干涉中國內政。」