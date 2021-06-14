G7公報36年來首提台海　路透：未建交仍持續表達對台支持

▲ G7聯合公報36年來首提台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

七大工業國組織（G7）峰會13日落幕，聯合公報首度提及台灣情勢，強調台灣海峽和平穩定的重要性，引起外媒關注。《路透社》分析，中國近來加強對台施壓，G7等全球多數國家雖未與台灣建交，仍持續展現對台支持。

《路透社》14日報導，北京近幾月來加大對民主台灣的壓力，定期在台灣周圍軍演，試圖宣示其主權。包括G7成員國等大多數國家與台灣皆無正式外交關係，但G7及其他西方盟國一直表達支持台灣。此外，在中國反對下，台灣未能加入世界衛生組織（WHO），但許多國家在疫情下仍出面呼籲，應給予台灣與WHO接觸的機會。

根據13日公開的聯合公報，G7領袖就新疆人權問題指責中國，呼籲使香港維持高度自治，並在第60點中提到，「我們重申維持印度洋-太平洋地區自由開放的重要性，這個地區應具有包容性，並以法治為基礎。我們強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。」

台灣總統府發言人張惇涵13日對此回應，這是G7領袖峰會公報首度強調台海和平穩定重要性，也是從G7前身G6成立以來，36年來首度納入友台內容，將與G7成員國及其他理念相近的國家，持續深化合作夥伴關係，爭取更多國際社會的支持，台灣也將持續為全球人類健康福祉、印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定貢獻最大的良善力量。

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