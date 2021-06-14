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宜蘭大學女清潔工妹2採陽「CT14」　一家6口4人確診

▲▼宜蘭14日＋2！宜大女清潔工妹2採陽，並另新增1名在台北照護雇主女外籍看護。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜大女清潔工妹2採陽，一家6口已4人染疫。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭14日新增2確診，累計94例！新增的是案13027，她是宜大女清潔工案12053的妹妹，2採陽，一家6口4人(母親及3名女兒)確診；另一新增的案13112，是一位30多歲的女性外籍看護，她自5月底即在台北的醫療院所照顧雇主。

宜蘭衛生局表示，14日天新增的個案中，案13027為一位30多歲女性，她是案11974及案12053（宜大安心上工女清潔工）同住家人，12053與13027兩人是與母親同住宜蘭的姊妹。50多歲母親案11974於6/8被確診後（後來案11974在台北工作的另一女兒案12159也確診），一家6人即被匡列為居家隔離對象同時採檢，當時結果為陰性。不過，她6/12開始出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，因此再度採檢，結果為陽性而確診，CT值14。

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案13112是一位30多歲的女性外籍看護，她自5月底即在台北的醫療院所照顧雇主，當時核酸檢測報告為陰性。她於6/11開始出現輕微咳嗽、發燒等症狀，因此再度採檢，結果為陽性而確診，並入住醫院隔離病房接受治療，CT值27。這段期間她並沒有離開過該醫院，而曾前往探視的親友已被匡列為居家隔離對象，目前採檢結果都為陰性。

▲▼宜蘭14日＋2！宜大女清潔工妹2採陽，並另新增1名在台北照護雇主女外籍看護。（圖／宜縣府提供，下同）

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