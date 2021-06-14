癌症患者能打疫苗嗎？醫整理10大族群注射表　這2大類注意了

▲什麼樣的人不可以打疫苗？（圖非當事人／記者李毓康攝）

實習記者巫彥臻／台北報導

本週起各縣市已大規模開放長者施打新冠疫苗，不少人對於自己或家人是否適合接種有許多疑問，台南市立安南醫院副院長許秉毅整理最新資訊，其中包括孕婦、12歲以上兒童都可施打，而患有發燒或急性病者需等病情穩定。

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▲醫師整理10大族群施打疫苗資訊。（圖／翻攝自許秉毅醫師臉書）

許秉毅在臉書上表示，打COVID-19疫苗是近一年多來的事，研究和資訊會不斷更新，以前認為某些族群不宜施打，現在已經可以了，變化相當大。他也整理10大族群疫苗注射資訊，供民眾參考。

▲醫師整理10大族群施打疫苗資訊。（圖／翻攝自許秉毅醫師臉書）

1. 先前施打COVID-19疫苗出現嚴重過敏反應者：不可打COVID-19疫苗。（打其他疫苗曾過敏者不禁打COVID-19疫苗，但應該由醫療人員在施打COVID-19疫苗後密切觀察至少30分鐘）

2. 發燒或有急性病者：不可打COVID-19疫苗。（宜等病情穩定再打疫苗）

3. 孕婦：可打COVID-19疫苗。（只適合注射輝瑞或莫德納疫苗）

4. 哺乳婦女：可打COVID-19疫苗。

5. 兒童：可打COVID-19疫苗。（只適合注射輝瑞疫苗，且須12歲以上）

6. 癌症患者：可打COVID-19疫苗。（接受荷爾蒙、標靶治療者不必停藥；接受強力B細胞免疫抑制劑（如Rituximab莫須瘤）治療者，疫苗接種時間與用藥時間宜間隔4週以上；接受CAR-T治療者宜隔3個月以上再注射疫苗）

7. 風濕性疾病患者：可打COVID-19疫苗。（接受類固醇、hydroxychloroquinine、sulphasalazine、azathiopurine治療者可打疫苗，且不用改變藥物劑量；接受methotrexate治療者可打疫苗，但打完後須停用methotrexate 1週）

8. 服用避孕藥者：可打COVID-19疫苗。

9. 使用類固醇者：可打COVID-19疫苗。

10. 使用抗凝血劑者：可打COVID-19疫苗。

也有民眾留言詢問，「82歲肝硬化患者, 血小板約60000是否適合施打？」、「心臟裝電池且吃貝樂克有沒有影響？」許醫師也回應這樣的病人皆可以施打。