高端疫苗「EUA」恐因美國FDA不審卡關　陳時中回應了

記者許展溢／台北報導

《路透社》日前報導指出，美國FDA往後可能不會再繼續審查COVID-19 疫苗的緊急使用授權（EUA），是否會影響台灣國產疫苗跟國際接軌？中央流行疫情指揮中心今（14日）指出，美國目前疫苗量夠，就沒使用EUA，這點可以想像得到。

▲指揮官陳時中說明最新疫情狀況 。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，輝瑞、莫德納和嬌生疫苗均已取得美國EUA，而美國諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）表示，在2021年第三季度前，他們不會爭取COVID-19 疫苗的EUA；研發出AZ疫苗的阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）先前也曾表明，他們正考慮跳過獲取EUA的環節，並討論其他計畫。

就有網友看完報導後，在PTT的Gossiping板上，以「疫苗EUA可能產生變數」為題發文，提到如果美國FDA日後不再繼續審查COVID-19 疫苗的EUA，那是否代表高端和聯亞疫苗在取得國際認證上有了新的變數？

陳時中表示，EUA就是緊急授權製造使用，美國也是一樣，因應公衛事件特別開的簡便的路，因為有大的疫情情況，先讓這些可能還沒達到藥證標準的先上市，能夠救命，美國現在覺得自己本身疫苗量也夠，就沒有使用EUA，這點可以想像得到。陳時中接著說，至於國產疫苗或其他疫苗，WHO積極推動疫苗免疫橋接計畫或是進行大規模的相關第三期人體試驗，將來會透過這些路，取得國際認同。