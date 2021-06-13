台中男摩鐵猝死快篩出爐！和妙齡女在一起2小時　保險套拆封未用

▲摩鐵外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

檢警調查摩鐵林姓男房客下半身裸身死亡案，13日相驗初步排除他殺，快篩也陰性。與他共處2小時，小他20歲的陳姓女網友表示，雙方相約到摩鐵喝酒，對方酒後就脫褲子，她嚇到花容失色趕緊跑離。由於家屬對林男是否有相關病史不清楚，檢察官認為死因仍有疑義，將擇期解剖。

12日下午，位於北區某家摩鐵通知警方稱，有房客在房間內死亡。警方立刻到場拉封鎖線採證，發現45歲林男下半身沒穿褲子，附近還有已拆封未使用的保險套及酒瓶等。警方立刻調閱監視器畫面，發現林男與一名女子一起進房，但女子約2小時後自行步行離去。

警方循線找到該名女子是20多歲的陳姓女子，據了解，林男與陳女當天透過交友軟體認識，2人相約到摩鐵喝酒。林男在酒酣耳熱後，竟突然脫褲子，她嚇了一跳就自己先走，並沒有跟林男發生性關係。

檢警今天下午相驗，先進行快篩，排除林男有染疫疑慮，經檢視身體外觀初步沒有外傷及外力介入痕跡，也排除他殺。陳男的哥哥也從台南北上，只知道弟弟是單身上班族，平時不常聯絡，對於弟弟病史並不清楚。

由於現場遺留的保險套已拆封卻未使用，檢警懷疑是否是男子酒後亂性想非禮女子，但女子對此部分卻未多做回應。檢察官認為男子死因仍有疑慮，將擇期解剖釐清，還原真相。

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