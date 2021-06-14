金門疫苗「室外開箱」惹眾怒！縣府硬起來回應：散播謠言者依法裁處

記者陳韻如／金門報導

金門縣長楊鎮浯12日傍晚在臉書發文表示，金門首批獲配的1萬1200劑日本捐贈疫苗運抵，不過，其中一張開箱照卻是在戶外，也讓網友質疑，「疫苗曝曬在大太陽下，不怕整批報銷？」對此，縣府回應，運送過程全程符合規定，且也是在儲存庫前陰涼處開箱清點，而縣府也強硬表示，「散播謠言者，將依法裁處」。

▲楊鎮浯分享疫苗開箱照，卻因此惹怒網友，「疫苗曝曬在大太陽下，不怕整批報銷？」（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯）

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楊鎮浯12日在臉書表示，日本捐贈124萬劑AZ疫苗即將開打，金門首批獲配發1萬1200劑，而依照中央規定，將開放給第一類至第六類公費對象進行施打。不過，一系列的開箱照中，卻出現工作人員直接在大太陽底下開箱，還有網友官員在戶外與疫苗進行合照的畫面，也讓網友質疑，「AZ疫苗的保存溫度是2到8度，在戶外打卡查驗、用沒有低溫控管的座車運送，疫苗變質了誰負責？」

對此，縣府衛生局也出面回應，「衛生局全依標準程序進行，疫苗進儲存庫前，也都經檢查溫度監視片、冷凍監視片，保冷措施一切完善，一切均符合運送點交作業。」要鄉親能夠放心。另外衛生局更強硬表示，「散播謠言者，將依法裁處！」