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前北市社會局長秀「高雄疫苗接種單」　許立民：柯文哲請加油

▲▼台北市議會開議。許立民（圖／記者李毓康攝）

▲許立民。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

北市13日開放85歲以上長者上網預約接種AZ疫苗，有民眾抱怨，市府未考慮數落落差，許多長輩不會使用網路，認為應比照其他縣市直接寄發通知單告知時間和地點。對此，台北市長柯文哲昨天表示原則上還是以預約為優先，台北要當台灣領頭羊。不過，北市前社會局長許立民卻認為柯文哲應該加油，他表示，該說的還是要說，考卷寫完不代表就考的好，離6月15日還有一點時間，不要讓長輩，家屬焦慮。

許立民14日凌晨在臉書貼出，高雄市旗山區公所寄發的疫苗接種通知單，上面明確說明接種對象的姓名，施打的時間是6月15日上午9時至10時，地點是旗美高中的禮堂，並提醒民眾須攜帶健保卡、身分證，以及接種意願通知書，且陪同者限1名。

▲▼許立民指出北高接種疫苗大不同。（圖／翻攝自Facebook／許立民）

▲通知單上寫出詳細的施打的時間和地點。（圖／翻攝自Facebook／許立民）

許立民也貼出台北市網路預約疫苗的網站頁面，同樣都有提醒民眾記得攜帶健保卡和身分證，但相較於高雄市說明詳細的時段，台北市網路預約系統僅顯示，幾月幾日上午或下午時段，未寫幾點到幾點，接種地點也僅寫醫院名稱，未寫出位置，以許立民貼出的範例來說，網站僅寫「您已在台北醫大附設醫院取號，號碼為279號，請於110年6月15日上午時段前往接種疫苗」。

許立民表示，該說的還是要說，考卷寫完不代表就考的好，一張高雄旗山，通知早上9到10點報到施打，清清楚楚，另一張台北醫大，只有寫早上時段，279號，到底要幾點去排呢？離15號還有一點時間，請加油，不要讓長輩，家屬焦慮。

▲▼許立民指出北高接種疫苗大不同。（圖／翻攝自Facebook／許立民）

▲台北市預約疫苗網站，只有寫上午或下午時段，疫苗施打僅寫醫院名稱。（圖／翻攝自Facebook／許立民）

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