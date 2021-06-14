陳時中今早又來電　黃珊珊未接原因曝「任何人有私心必遭天譴」

記者黃巈禾／台北報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗首波配送地方，引發北高口水戰。台北市長柯文哲質疑，11日晚上才知道要發疫苗，為什麼高雄1周前就知道，內線交易算什麼罪名？而高雄市衛生局簡任技正潘肇穎回應，這是簡單的數學問題。台北市副市長黃珊珊13日回嗆，數學大家都會，只是不會在1週前就知道數量。黃珊珊14日一早砲轟中央，「讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）



「信任別人很難嗎？」黃珊珊14日在臉書表示，陳時中這個月曾多次打電話說「台北市重災區，需要什麼都會全力幫忙」，「我相信了，也都以簡訊通知部長我們的需要，因為台北市守住對於中央來說也非常重要！」大家一起防疫，這場戰役才有機會勝利，直到11日早上與中央視訊會議，全國十幾個縣市政府都在問分配數量，中央大概說1至3類加長照機構75歲以上老人數量的2成左右，就是不說具體數字。

黃珊珊指出，疫苗政策是中央權限，決定開放何種對象，但卻僅僅配發開放對象約2成的數量，明知只有2成還開放全部對象？其他要地方政府自己想辦法分配，所以75歲以上長輩每10個人，只有2個有機會接種，這種開放有什麼意義？地方政府要自己面對民眾質疑。

黃珊珊提到，地方政府當然有所有長輩的名單及各年齡層的數量，但不會知道中央到底要實際配發多少劑下來，一直等到11日下午4點才收到E-mail通知是7萬劑，但有1.2萬劑為中央專用，台北市只能施打5.8萬劑左右，扣除1至3類與長照機構的數量，剩餘數量只能供85歲以上的長輩打完就不夠了，這才是簡單的數學問題。

黃珊珊強調，一直都是疫苗數量的問題，中央早就可以清楚地告知地方政府分配的數量，地方政府早早可以做好準備，有什麼不好？拖到最後1分鐘，到底是有什麼秘密任務？地方政府到底是敵軍還是友軍？其他長輩可能要等下一波，且AZ還有一半沒發下來，這個不是數學問題，「中央現在就可以告訴我們何時可以拿到下一波的數量，我們現在就可以告訴75歲到84歲的長輩哪一天可以打到疫苗，但是，這又是秘密不告訴你…要看你打的狀況才決定下一步…唉，台灣各縣市的民眾到底為何有不同地位？」

黃珊珊還說，早上又看到陳時中的未接來電，「接了會如何…有用嗎?再說一次，我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」、「都是台灣人有必要分彼此嗎？」、「同島一命？」、「台北用盡全力防疫」、「有人拚命用口水防疫」。