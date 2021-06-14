全台剩3縣市長者疫苗接種採「預約制」　林靜儀：真要堅持嗎

▲長者接種疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨立委吳思瑤13日在臉書公布彙整全台各縣市疫苗施打圖表，對台北仍採預約制卻又一團亂的情況表示，「拜託請跟上（其他縣市）」。而醫師、前立委林靜儀同天晚間也分享前幕僚的文章，指出目前還要求長者接種疫苗要透過電話預約的只有南投、彰化「真的要堅持嗎」？

林靜儀前立委南投辦公室主任沈夙崢發文表示，全台目前還堅持「長者接種預約制」的縣市只剩下南投、彰化和台北。然而台北預約制市府除了未與和里民最接近的里長層級有效傳達訊息，還讓不會用電腦的長者可能因為「數位落差」，而無法選擇就近的醫院施打，造成移動過程中感染的風險和不便，除了民怨之外，合作的診所也多有抱怨。

沈夙崢在貼文中表示這樣的地方政府心態如同「我就混，我就是不聽意見。」林靜儀醫師則轉貼該則文章指出，已經有許多南投和彰化外出打拚的民眾向她反映，人在外縣市上班，根本無法陪同家鄉長輩進行預約、陪他們去接種疫苗，「苗栗和花蓮都把預約制改掉了，南投和彰化真的要堅持要長輩搶預約嗎？」

目前彰化縣分配到3萬7000劑AZ疫苗，75歲以上長者須以電話預約接種；南投縣75歲以上長者也須主動電話預約施打；台北市則是提供85歲以上長者及原住民65歲以上長者施打，但以上網預約方式為主，若無法透過網路，會由里幹事發放通知單給長者。