賈永婕哽咽捐救命神器：前線戰士打仗，後方就要支援！　醫護拍手

記者陳俊宏／綜合報導

藝人賈永婕在短短3天內，募集342台、一台要價27萬元的「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），分送各大醫院。她受訪時哽咽表示，前線戰士需要這個可以打仗的話，「我們後方的人就要支援上來。」而醫護則拍手鼓掌謝謝她的善心。

賈永婕在臉書表示，因死神是沒有在放假的，所以就算是假期，「我們也要趕快爭取時間把救命神器送上第一線！正常採購從訂購到交貨，大約要3周到一個月的時間，我們3天內完成，病毒我跟你拼了！」若以一台27萬元來算，342台要價9234萬元。

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▲▼賈永婕送亞東醫院10台HFNC。（圖／東森新聞）

賈永婕說，13日早上送台大15台HFNC，中午送榮總25台，下午送亞東醫院10台，「我們辦到了，醫院的副院長、醫生都說，沒看過這麼快的速度把醫療物資送到他們手裡！」

賈永婕哽咽對《東森新聞》說，前線戰士需要這個可以打仗的話，「我們後方的人就要支援上來。」她自己則捐了15台，「是真的盡我們力量」。亞東醫護人員則拍手鼓掌謝謝她的善心。

▲▼賈永婕送亞東醫院10台HFNC。（圖／東森新聞）



亞東醫院加護中心主任張厚台表示，這台機器在這10年來才出來，那其實他們健保申請了很久，都一直沒有通過。據了解，原來這台機器健保不給付，醫院要添購還要緊急招標程序，所以緩不濟急。

不過，HFNC透過氧氣壓縮機還有特殊鼻管，對於重症病患功效真的很大。張厚台解釋，一般鼻導管提供的氧氣流量比較少，大概是2到5流速，HFNC最多可提供到40到60流速的氧氣流量。

►賈永婕公布「神隊友」名單：

富邦集團 蔡明忠董事長110台

星宇航空 張國煒20台

德杰集團 15台

忠泰集團 20台

海悅國際 5台

國美機構 5台

璞園建築團隊 5台

聯虹建設 5台

泰嘉開發 5台

黑人范范 2台

萬安生命 10台

遠雄集團 15台

欣華開發 4台

小S徐熙娣 1台

全坤建設 10台

海霸王集團 20台

皇翔建設 10台

陳仕榮 10台

福樺建設 10台

華泰大飯店 4台

鍾欣凌 2台

德杰羽森建案 2台

旭成投資 3台

于美人 2台

建築世代會-吉美 10台

久年營造 5台

何麗純 10台

柴智屏1台

順天建設2台

霈方國際10台

曾寶儀 1台

另外還有幾位不公開的好友

目前總共342台