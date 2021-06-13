北市曝光中央郵件！週五告知疫苗數量　竟要求1小時內回覆配送點

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布，新增174例本土確診，以新北市81例最多，其次為台北市62例，另確診個案中新增26例死亡。台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，關於中央配發疫苗是否有大小眼，台北市副市長黃珊珊提及，中央要求在一小時內，把回覆擬配送點、數量轉告知中央，「這是任何人都不可能做到的」。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統、北市高市疫苗分配爭議、傳統市場人流管制執行狀況進行回應。

關於中央發放疫苗是否有大小眼問題，黃珊珊解釋，6月11日中央有與全台各縣市政府開會，大家都在詢問6月15日的疫苗狀況，因為數量會影響到計算施打對象，當時中央說法是開放一至三類人員，加上長照機構的人，以及75歲以上老人，大約兩成多數量配發，先由60多萬劑進行配發，當時沒確定告訴每個縣市所分配數量，到當天下午4時02分，北市衛生局收到E-mail告知數量，也就是5.8萬劑疫苗和中央列管的1.6萬劑。

黃珊珊表示，中央此封郵件，同時要求北市府在下午5時，一小時內要把數量分配內容轉告訴中央，「總數沒有告訴我，要我去告訴你怎麼分配，我想任何人都不可能在一鐘頭內做到。」

黃珊珊說，因為不知道總數，北市已經把75歲以上老人統計好了，就看中央配發數量和開放的年齡層，若沒確定數量，哪知道要配發多少，「北市不是故意要找中央麻煩。」

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）