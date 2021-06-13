台南首日大型疫苗接種站秩序良好　黃偉哲：上午共完成3267人接種

▲台南市政府13日上午於新營體育館、善化靜思堂及東區復興國中，同步展開大型疫苗接種服務，上午3場次共計服務3267人，接種秩序良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府13日上午於新營體育館、善化靜思堂及東區復興國中，同步展開大型疫苗接種服務，市長黃偉哲、衛生局局長許以霖，前往各站視察疫苗接種情形，13日上午3場次共計服務3267人，其中新營區1171人、善化區979人，東區1117人，接種秩序良好。

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黃偉哲市長指出，13日施打對象主要為第2類之防疫人員，包括警消、環保清潔隊、公廁清潔人員以及第3類高接觸風險工作者；活動中除東區有1名老婦人不在此波接種名單中，卻誤以為「排隊即可接種」的民眾以外，秩序相當良好，而該個案民眾也在工作人員耐心說明後返家，靜待後續梯次的施打通知，並無生氣怒罵等情事。

中午休息時間，場內支援的醫師、護理師以及行政工作等參與施打人員，頻頻回饋衛生局表示：「民眾反應動線安排很好」、「很高興可以參予防疫的工作」、「雖然我只有負責量體溫而已，但是我覺得很有意義」、「接受疫苗施打的民眾一直跟我說謝謝耶!」……「抗疫」需要大家一起，而所有的鼓勵與感謝都是對工作人員最大的支持。

黃偉哲市長說，今天3個大型接種站新營、善化與東區，都已經同步開始施打，現場施打狀況我們皆有視察，狀況非常良好，目前早上已經施打了3200餘人，施打站下午還在進行中。施打對象原則上是已經造冊的防疫人員為主，不接受現場報名。那這在事前有規劃，那現場秩序目前也都良好，沒有一些其他的人去現場施打。

黃偉哲強調，市府一方面要興利、一方面要除弊，對於疫苗的施打盡量讓民眾在最快的時間，用最方便的方式，來接受施打。在除弊的部分，我們也不希望在這一波不應該施打的對象前往施打，那如果中間有出現任何的不應該施打的對象去施打，也歡迎民眾或媒體舉發。如果找到了查到了，也會主動偵查。因為每一個名單施打的對象，都應該在列冊上都要有名字，如果沒有名字施打的話，可能就要有相關行政與法律責任要負，市府絕不寬貸，該處罰的處罰，罰款的罰款，移送的移送，相信這部分一定要做到公平公正，民眾才會接受，



民政局長姜淋煌指出，85歲的長者與領有重大傷病卡的75歲的長者，馬上進入施打的順序，尤其全台南市有３７區，那每一區都請公所、里長與里幹事來聯繫這些施打的對象，不必他們使用電腦預約，我們已經開始要做施打，85歲以上的長者及75歲以上有重大傷病卡的長者 ，有意願注射疫苗的話，全部都能打得到，這部分請大家放心，從15到17日，這3日可以安排施打疫苗。

姜淋煌說，85歲以上長者的名冊，衛生所造冊完畢會交給區公所，里幹事會詢問85歲以上的長者有無注射的意願，區公所會就造名冊向衛生所報請，衛生所會安排時間讓民眾去指定的衛生所、或是當地的診所來注射疫苗，這部分請大家放心。如果民眾收到通知，可以按照時間與地點直接前往。或是如果行動不便，區公所也會接送，還是如果有長者臥病在床不方便的部分，區公所會通知衛生所，請醫生去民眾居處協助注射，請大家放心。有關里幹事的電話聯繫，如果有連繫不到的部分，每一區都有製作通知單，會按照區、里，時間與地點都會通知，請大家安心等待不用擔心。

如果對注射疫苗有疑問，區公所都有專線，自6月15日開始，早上8時到下午5時半，每一區的區公所都有專線接受諮詢。另外，或是可以撥打防疫專線2880180詢問施打資訊。

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