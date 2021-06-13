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「我先儲你先用」　朱立倫提倡互助方案撐基層商家

▲▼前新北市長朱立倫出席「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典 。（圖／記者林敬旻攝）

▲前新北市長朱立倫 。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國內疫情嚴峻，連帶牽動經濟。國民黨前主席朱立倫提倡參考德國作法，由民眾發起「我先儲，你先用」的社區互助方案，用行動力挺基層商家。

「你常去的那間小店，最近還好嗎？」朱立倫表示，伴隨疫情升溫以來的移動限制，台灣的基層經濟陷入困境，很多餐廳與攤販受不了壓力關門，或瀕臨倒閉邊緣，家庭收入頓失依靠，這何嘗不是社會各處數百萬人共同的困境，更是「台灣本土防疫崩潰，底層經濟與家庭生計首先崩潰」的真實縮影。

朱立倫指出，政府的紓困措施雖已宣布，但網站塞車、申請機制繁複、審核標準過時，難以符合民眾真實的需要，短短數天，已經聽到太多這樣的故事，生活無虞、帳戶有充足存款的人領到了紓困金；勤勤懇懇、辛苦工作繳稅的年輕上班族與小攤販，卻因為這項資格不符或那個標準未達，反而什麼都領不到。

朱立倫提到，目前政府方案由上而下、繁複的「花式紓困」，讓許多真正有急需的人，反倒成為這波紓困下被遺忘的邊緣人，當政府失能，社會需要靠人民自己尋求共識、找到出路，可以參考去年的德國：面對疫情下的蕭條，德國民眾自發地發起「pay now, eat later」的社區互助方案，更串聯衍生出各式各樣救援小商家的行動，在台灣，也有人將這樣的模式稱為「我先儲，你先用」。

朱立倫強調，由下而上，又能橫向連結，既有人際網路的「社區互助」方案，既可作為政策的補充，更是在疫情隔離中傳遞溫暖的良善解方，透過發揚「社會連帶」（solidarité）的精神，也就是「大家互相」的情誼，可以幫助身邊的人緩解面對經濟困境的壓力。

有關互助方案，朱立倫說明，首先找一間自己行有餘力且願意支持的小店，主動了解他們的困境，老主顧挺老闆；接著，和店主討論達成儲值寄餐／購物的約定及儲值方式，店家也可自備簡易表格提供使用，客人的儲值額，可以是平日一次消費的5-10倍；最後，鼓勵大家將自己的儲值寄餐／購物故事分享在社群上，也推薦想支持的小店，讓這份心意成為由社會基層與行有餘力者發起的自主紓困行動。

朱立倫說，以前寄杯，只能證明花錢精打細算，現在「儲值寄餐／購物」，是因為珍惜社區存續、願意用實際的互助行動撐住他人，基層小商販為生計打拼的辛苦，只有身邊的你我最同理、最有感，用「互助倡議」與「先儲先用解方」幫助身邊的人，不必等待、不必怨嘆，用行動傳遞溫暖，「我先儲，你先用」，撐住經濟，撐住基層，為小商家留一口氣，就是撐住台灣的未來。

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