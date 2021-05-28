新北疫情嚴峻　朱立倫揭受「醫療破網」害40年：再努力仍資源貧乏

▲朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情不斷升溫，新北市累計確診數、死亡數為全台最高，疫情最為嚴峻，然而新北在日前獲配的AZ疫苗數量卻仍比高雄少。對於新北醫療量問題，前國民黨主席朱立倫指出，過去在台北縣時，新北被錯誤地劃分在「台北醫療區」，受害了40幾年，導致新北再怎麼努力，仍屬於「醫療資源貧乏區」。

朱立倫28日下午在臉書表示，在台灣醫事人員每萬人口中，新北是97.78位，台北為222.02位、全國平均138.41位；而在病床數每萬人口中，新北46.98床、台北95.96床、全國平均71.29床；且術數兩項數據中，除新北外，台灣還有14縣市低於全國平均。

對於新北是醫療量能不足原因，朱立倫指出，過去台北縣民看病須跨橋到台北市，欲新設立醫院及病床都卡在「台北醫療區」床位已滿限制；台北縣長期作為台北市的附屬城市，共同歸屬台北醫療區，醫療資源整整被歧視了40幾年，這項緊箍咒，使得新北就算有發展企圖，在怎麼努力仍屬於醫療資源貧瘠區。

朱立倫回憶道，直到他擔任新北市長後，以過去擔任行政院副院長的資歷，與當時的前後任衛生署長楊志良、邱文達協調，終於在2011年9月突破困境，讓中央同意重新劃分台北醫療區，接著新北市才能設新的醫院，增加新的病床。且獲得新增1萬2000多床急性一般病床空間。

朱立倫也說，「十年來我們努力擴建了雙和醫院、亞東醫院、馬偕醫院、新北三重醫院，新建了輔大醫院，土城醫院、耕莘安康醫院等，規劃蘆洲醫院、樹林醫院等；我們拼命努力，但中央就核准這麼多，已經在法規的邊界！」

朱立倫表示，此次疫情暴發後，雙北成重災區，醫療需求大增，台北市自顧不及，新北市被錯誤的醫療區劃分受害40年的後果就顯示出來了；離島縣市更是醫療沙漠，人均醫療資源、研究醫院比例、高齡人口比例未列入重要參數更新法規，這是全台灣共同必須面對的問題。

朱立倫認為，一個疫情就可以癱瘓一個社會體系的年代，我們需要一個更有未來性的醫療網絡規劃，每一個縣市都不能是破口，任何一個縣市產生破口，承擔的都是全國。

朱立倫向衛福部及指揮中心喊話全力協助新北市，所有的醫療資源分配，包括疫苗數量及防疫資源能依據人口比例及受災程度分配給新北市，「畢竟400多萬新北巿民已經受到過去40年的『醫療破網』之害，這時候應該還新北市民一個公道！」