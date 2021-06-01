網瘋傳泰國711可接種疫苗…朱立倫也受害　駐泰澄清：僅提供預約

▲朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣疫苗急缺，在野黨質疑政府採購不足，在疫情尚未爆發前也為盡力於提升施打率。網傳，泰國超商開放民眾接種疫苗，而前新北市長朱立倫也透過臉書轉該訊息；對此，駐泰代表李應元澄清，曼谷區的7-11便利店僅提供戶籍在曼谷或在曼谷工作的泰籍民眾註冊、預約施打地點及日期的服務，並未提供疫苗接種與施打。預約之後，再依日期前往政府所規劃設置的25個疫苗接種站進行施打。

駐泰代表處指出，泰國自今年五月爆發第三波疫情以來，為了擴大各渠道註冊預約施打新冠肺炎疫苗，曼谷政府在5月27日宣布，將開放全曼谷3314家7-11便利店分店，接受持有泰國身分證、戶籍在曼谷或是在曼谷工作的民眾，前往便利商店進行疫苗施打的註冊與預約，以方便無法上網或沒有智慧型手機的民眾。並非外傳的「民眾可在便利商店接受施打與接種」。此外，泰國提供的免費疫苗，將以泰國製AZ（AstraZeneca）疫苗與打中國製科興（sinovac）疫苗為主，民眾將無法選擇。

駐泰處表示，疫苗施打與接種是專業的醫療行為，須經由受過專業訓練的醫療人員，在適當的場所下進行。泰國疫情已持續一陣子，嚴重情形其實是台灣的好幾倍，但目前社會不慌，希望台灣大家團結一心，應該很快會克服此波疫情。

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