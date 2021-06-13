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端午前夕菜市場人潮明顯少一半　侯友宜突襲檢查

▲▼侯友宜市長今(13)日視察樹林市場。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜視察樹林市場。（圖／新北市府提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

為避免人潮聚集的傳統市場成防疫破口，新北市近期不斷宣導「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」，隨端午節將至，新北市長侯友宜13日特別前往樹林保安街傳統市場「突襲檢查」，目前已限制汽機車進入並實施人流管控，侯友宜也肯定進步很多。

新北市轄內有168個市場，由各個自治會訂定因地制宜的防疫措施，市府嚴格稽查，做不好就停業。侯友宜8日才點名樹林保安街市場狀況較嚴重，應立即改善，13日上午前往該市場突襲檢查，目前保安市場已限制汽機車進入並實施人流管控，侯友宜也給予肯定。

侯友宜表示，樹林保安街的傳統市場，平常秩序比較難維護，因此端午節前一天特別來突襲檢查，目前保安市場除了限制汽機車進到市場外，也做好人流2分之1的管控，看起來就非常的乾淨，而且人流管制做得非常透徹，採取實名制，甚至民眾會自主來做身份的管控。

侯友宜說，每一個市場自治會做的方式都不一樣，因地制宜，但是只要乾淨，人流夠管控在2分之1以下，讓菜市場不要有傳播的風險，都做得非常好，他也肯定樹林保安街市場已經做的還不錯，有進步很多，繼續加油。

經發局表示，經這兩日稽查，市場雖還是有些人潮，但近期不斷宣導「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」，人潮與往年相比，明顯減少1/2以上。接下來的假期時間，還是不能鬆懈，市府仍會加強稽查，只要無法有效控管人流就停業。

▲▼侯友宜市長今(13)日視察樹林市場。（圖／新北市府提供）

▲▼侯友宜市長今(13)日視察樹林市場。（圖／新北市府提供）

▲▼侯友宜市長今(13)日視察樹林市場。（圖／新北市府提供）

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