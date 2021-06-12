疫苗施打扯出內線交易！高市冷諷柯文哲：簡單數學沒高深學問

記者吳奕靖／高雄報導

台北市長柯文哲在12日防疫會議當中，質疑高雄市怎麼一週前就知道要發通知單給年紀大的市民朋友，他覺得這種資訊不對稱的情況，全國老百姓看在眼裡，高雄市衛生局簡任技正潘肇穎嗆辣回應：「這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問」。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎回應柯文哲：簡單數學問題 。（圖／高雄市政府提供）

高雄市1周前就已對長輩發送通知單，且說在12日下午開打，讓台北市長柯文哲反擊，他覺得這種資訊不對稱的情形，全國老百姓都看在眼裡，因為北市在11日晚上6點多，還不是直接到中央通知，而是從媒體上知道今早疫苗要發下來，想想看高雄市怎麼一周前就知道要發通知單給年紀大的市民朋友？他覺得這種資訊不對稱的情形，全國老百姓都看在眼裡。

現在高雄市衛生局回應了！簡任技正潘炤穎表示：「針對台北市長柯文哲稍早發言，中央疫情指揮中心6月9日已公布一到五類的公費疫苗優先施打對象，當時新聞稿已告知預計6月12日將陸續配送至各縣市」，而且「高雄市政府早已根據造冊並統計完畢」。

▲▼柯文哲。（圖／北市府提供）

高雄市12日獲配90100劑疫苗，其中10100劑為國軍專案專用，直接配賦至轄內國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、國軍高雄總醫院岡山分院。高雄市政府獲配疫苗數量共計80,000劑。施打順序的安排是基於施打的公平性，針對75歲以上長輩，高雄市政府是從高年齡開始施打，這些人數民政系統都抓的出來，扣除一至五類未施打人員，推算得知可以施打到87歲，潘炤穎開嗆：「這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問」。

▲▼張博洋酸柯文哲，高雄只示範一次。（圖／翻攝張博洋臉書）

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