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救護車、物流卡高速公路！立委助理酸「嚴格匝管」：恭喜目的成功

▲▼ 端午節閘道管控 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲高公局於端午節實施嚴格匝道管控，部分高速公路塞爆。（圖／記者劉亮亨攝）

實習記者周依儒／綜合報導

因應疫情，高公局實施嚴格匝道儀控管制，不過路上車流量並未明顯減少，反而造成部分路段塞爆。日前時代力量立委邱顯智助理林佳瑋就發文大酸該政策，交通部成功達到讓大家都不想上高速公務的目的了，但卻完全沒有考慮到現在塞到爆的物流業者和救護車。

林佳瑋發文表示，高公局實施嚴格匝道管制，有些地方甚至綠燈只有四秒種，導致大塞車，還有人還沒上高速公路就塞車，高工局的目的就是要透過「很難上高速公路」來達到「不想返鄉」的目的，的確交通部的目的達成了，但卻忽略了部分必須維持社會運作的車輛，包括物流業、醫療業。

▲▼交流道回堵。（圖／高公局）

▲▼連交流道都回堵。（圖／高公局）

▲▼交流道回堵。（圖／高公局）

林佳瑋批評，現在物流業者貨物運量塞爆完全無法紓解，都已經停止收低溫包裹直至6/15，但現在的政策還把大家卡在路上？更別說交通部找來紓緩貨物運量的「嘉里大榮」直接倒貨，不理解為什麼不盤點旗下國、公營事業，或轉投資的公司，有沒有閒置的物流車隊，「台灣航勤跟華膳空廚就有常溫跟冷藏車隊，而且已經放無薪假將近一年了！」

至於人命關天的救護車被卡住，林佳瑋舉例，像他住桃園唯一的醫學中心就是林口長庚，最快的路線就是走高速公路，但現在這樣的管制下，民眾要在塞車車潮中左移、右移讓出一條路給救護車走，實在非常困難。林家瑋指出，如果真的希望民眾不要返鄉，一開始就不應該讓高鐵、台鐵賣這麼多票，而非等到票賣完了再呼籲大家退票，其中退票的有些人仍選擇開車上路，然後通通卡在嚴格匝道儀控。

▲▼高速公路車潮湧現，網友嚇傻。（圖／翻攝自高公局即時影像）

▲高速公路車潮湧現。（圖／翻攝自高公局即時影像）

林家瑋也建議車輛分流的其他政策，「第一個，像菜市場分流一樣，依照車牌的號碼尾數進行分流；第二個，對於非營業用車輛採取，差別費率甚至歷程累進費率，越遠費率越高。當然，以上做法都要排除必要性、緊急性的運輸。」

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