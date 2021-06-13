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社會 社會焦點 保障人權

OL搭北捷噴防狼劑控壯男性騷　雙方互控站務人員也「中招」送醫

 記者張君豪／台北報導

台北市五月中旬中山捷運站內發生一起噴灑防狼噴霧的意外事件；一名壯男搭乘捷運卻遭同鄰座的OL誤認他刻意肢體碰觸，認為對方性騷擾，要求壯男下車理論，OL在捷運站月台上認為對方毫無悔意，居然掏出防狼噴霧噴灑，但辣椒水氣體擴散波及在旁站務人員，及其他上班通勤民眾，捷運警察獲報後到場處理，OL堅持提告性騷擾，壯男也反控OL傷害，也引發防狼噴霧使用時機的討論話題

▲北市捷運中山站五月中旬發生一起女子誤認遭性騷持防狼噴霧回擊的意外事件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市捷運中山站發生一起女子認遭性騷持防狼噴霧回擊的事件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市捷運中山站五月中旬發生一起女子誤認遭性騷持防狼噴霧回擊的意外事件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市捷運中山站發生一起女子認遭性騷持防狼噴霧回擊的事件。（圖／記者張君豪翻攝）

根據北市捷運警察調查，警方緊急調閱車廂監視器，發現男子因為身材壯碩，他通勤進入車廂內坐在被指性騷OL旁，但到衝突發生時並沒有用肢體刻意碰觸OL，但因為他身材實在太壯，兩人比鄰而坐男子臀部、腿部確有不慎碰到鄰座OL因此引發誤會。當列車行經捷運中山站時，OL要他下車找站務人員理論，他認為對方不可理喻，就遭到女方以防狼噴霧劑噴灑，連聞訊趕來協助的站務人員也遭到辣椒氣霧波及，痛苦萬分送醫清洗。

捷運警察表示：市售防狼噴霧等商品一般適用於戶外開放環境，並有明確之使用方式，這類噴霧產品操作型態，可分為噴霧型及水柱型2種，受風向或空間大小影響甚大，如在密閉車廂或站體內噴灑，極易波及無辜乘客衍生過失傷害或違反社會秩序維護法等問題，易引發乘車旅客騷動，警方建議民眾勿在捷運系統內使用，發生各類狀況應先尋求站務人員及警察協助。

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