OL搭北捷噴防狼劑控壯男性騷　雙方互控站務人員也「中招」送醫

記者張君豪／台北報導

台北市五月中旬中山捷運站內發生一起噴灑防狼噴霧的意外事件；一名壯男搭乘捷運卻遭同鄰座的OL誤認他刻意肢體碰觸，認為對方性騷擾，要求壯男下車理論，OL在捷運站月台上認為對方毫無悔意，居然掏出防狼噴霧噴灑，但辣椒水氣體擴散波及在旁站務人員，及其他上班通勤民眾，捷運警察獲報後到場處理，OL堅持提告性騷擾，壯男也反控OL傷害，也引發防狼噴霧使用時機的討論話題

▲北市捷運中山站發生一起女子認遭性騷持防狼噴霧回擊的事件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市捷運中山站發生一起女子認遭性騷持防狼噴霧回擊的事件。（圖／記者張君豪翻攝）

根據北市捷運警察調查，警方緊急調閱車廂監視器，發現男子因為身材壯碩，他通勤進入車廂內坐在被指性騷OL旁，但到衝突發生時並沒有用肢體刻意碰觸OL，但因為他身材實在太壯，兩人比鄰而坐男子臀部、腿部確有不慎碰到鄰座OL因此引發誤會。當列車行經捷運中山站時，OL要他下車找站務人員理論，他認為對方不可理喻，就遭到女方以防狼噴霧劑噴灑，連聞訊趕來協助的站務人員也遭到辣椒氣霧波及，痛苦萬分送醫清洗。



捷運警察表示：市售防狼噴霧等商品一般適用於戶外開放環境，並有明確之使用方式，這類噴霧產品操作型態，可分為噴霧型及水柱型2種，受風向或空間大小影響甚大，如在密閉車廂或站體內噴灑，極易波及無辜乘客衍生過失傷害或違反社會秩序維護法等問題，易引發乘車旅客騷動，警方建議民眾勿在捷運系統內使用，發生各類狀況應先尋求站務人員及警察協助。

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