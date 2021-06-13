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清早替老父預約疫苗「這步被卡」　北市網友嘆：別縣市都發通知單

政治中心／綜合報導

北市85歲以上長者、65歲以上原住民13日上午8時起開放預約AZ疫苗。不過，一早在臉書上就傳出網友哀嚎聲，其中，有北市網友表示，自己大早請床幫家中的85歲長輩們預約，但進行到了一半時，在選定時段的部分就卡住，頁面也動不了。

▲▼新北市85歲以上長者接種疫苗。（圖／讀者提供）

▲北市網友一早替85歲長者預約疫苗，但在選定時段的部分卡住，羨慕住在新北的朋友直接收到通知單，通知單上明確寫著施打的時間和醫院。（圖／讀者提供）

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，首波66萬劑於11日配送到地方政府，台北市獲得7萬劑，其中1.2萬劑為中央寄放，實際可支配的數量為5.8萬劑。

北市府依據中央疫情指揮中心指引，規劃施打對象為：1、醫事人員與醫療院所支非醫事人員；2、中央及地方政府防疫人員；3、高接觸風險工作者；4、因特殊情性必要出國者；5、機構、社福照顧系統人員及受照顧者、洗腎患者；6、75歲以上長者及65歲以上原住民。

根據北市府統計，北市75歲以上長者多達19萬人，但這波的疫苗還要分給1、2、3類未打第1劑者，有1萬3360人，另外還有長照機構2500人、洗腎診所4000人，接著依排序才會輪到長者施打，疫苗數量供給遠遠不足，考量新冠肺炎有年齡越高，死亡率越高的現象。

因此，這波疫苗規劃給「85歲以上長者、65歲以上原住民」施打，這類人約5萬140人，其餘75歲以上長者則要等下一波。85歲以上長者、65歲以上原住民，於13日和14日上午8時至下午5時，可以在網路上預約，預計15、16日開始施打。

然而，有北市網友表示，家裡有兩位85歲的長者，根據北市府規定的網路預約方式，今天一早就起床準時上網，沒想到進入頁面取得號碼與選定施打診所後，在選定時段的部分就被「卡住了」，頁面也不能動，無法進行下一步，也不知道一開始領取的號碼到底還算不算。

住在中正區的這位網友說，他也有打去1999，但沒人接，所以也不知道要怎麼辦，後來直接問里長，里長也只能說再等等看，說不定會有通知。

該網友也表示，有朋友住在新北，那邊的長者是直接收到一張通知單，看到上面寫這時間地點與日期，對比起來，接種疫苗通知單的方式對於長者，不管是85或是75歲，顯然比較方便且容易懂。畢竟，不是每個長者家中都有小孩或親人可以幫忙上網或進行預約，對於今天一大早上網預約就碰到卡住的問題，他也只能感到無奈，也很羨慕其他縣市收到通知單的作法。

另外，也有網友酸說，家裡的親戚住台南市也都收到通知單，「就台北啊！天龍國，長者數位化最厲害」。

▲▼民眾預約疫苗狀況。（圖／讀者提供）

▲北市民眾13日一早幫家裡長者上網預約疫苗。（圖／讀者提供）

▲▼民眾預約疫苗狀況。（圖／讀者提供）

▲但這名北市民眾在預約時段的部分卡住。（圖／讀者提供）

▲▼民眾預約疫苗狀況。（圖／讀者提供）

▲有民眾反映1999打不進去。（圖／讀者提供）

▲▼長者預約疫苗。（圖／讀者提供）

▲這名北市網友感嘆其他縣市都有收到通知單。（圖／讀者提供）

▼新北通知單明確註明施打疫苗的時間和地點，也有提醒記得攜帶印章、身分證和健保卡。（圖／讀者提供）

▲▼民眾預約疫苗狀況。（圖／讀者提供）

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