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南投獲1.8萬劑AZ疫苗！11304劑專給長者　15日預約隔天開打

▲▼南投獲贈1.8萬劑AZ疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲南投獲贈1.8萬劑AZ疫苗，預計15日開放預約,16日施打。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯 、李忠憲／南投報導

中央撥配各縣市日本捐贈台灣AZ疫苗，南投縣獲18000劑，其中將提供75歲以上、原住民65歲以上長者11304劑施打。南投縣政府12日表示，將依比例平均分配到各鄉鎮市接種，預計15日開放預約，16日將依各機構單位提供名冊，依序開始施打。

▲▼南投獲贈1.8萬劑AZ疫苗。（圖／南投縣政府提供）

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▲▼日本AZ疫苗撥配1.8萬劑給南投，由衛生局清點存放。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投獲贈1.8萬劑AZ疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投獲贈1.8萬劑AZ疫苗。（圖／南投縣政府提供）

中央流行疫情指揮中心昨日撥配南投縣計18000劑，本批次疫苗接種對象依序為第一類醫事人員、第二類中央地方防疫人員、警察、消防及執行救災救護人員以及居家檢疫關懷的服務村里長及村里幹事、第三類高風險接觸者、防疫車隊駕駛等及防疫旅宿第一線工作人員、第四類因特殊情形必要出國者、第五類長照機構受照顧者、照顧者及洗腎病患等五類接種。

衛生局說，中央係按上述五類人數比例分次分批撥配，因此本縣上開五類人員撥配量仍無法一次滿足，爰上開五類本次疫苗撥配量僅為6696劑，本縣各鄉鎮衛生所將依據各機構單位提供之名冊依序進行接種。

衛生局表示，其中民眾最關心第六類提供75歲以上，原住民65歲以上長者疫苗撥配量為11304劑（依中央統一撥配原則為各縣市75歲以上人口之27%比例撥配計算）。本府衛生局依中央撥配規定及各鄉鎮市75歲以上人口比例，將疫苗平均分配至各鄉鎮市衛生所、醫院及合約診所提供接種服務，本縣訂於6月15日(星期二)上午9時起各接種服務機構同步開放接種預約，16日上午9時起開始提供疫苗接種服務。

衛生局說明， 第1～5類將由各鄉鎮衛生所依據各機構單位提供名冊，依序接種，由衛生所進行聯繫。第6類接種對象是75歲以上長者、65歲以上具原住民身分者，6月15日上午 9時起開始接受預約，額滿為止。每通電話限預約2人，不接受現場掛號。接種時間從16日上午9時起開始接種，至疫苗用罄為止。民眾須攜帶健保卡、身分證證件，並依照合約醫療機構指定報到時間準時前往，避免人潮擁擠。

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