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醫護未確認身份！9旬老婦被誤打第3劑新冠疫苗　身體狀況曝光

▲▼日本,新冠,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本一名9旬老婦被誤打第3劑新冠疫苗。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本埼玉縣戶田市一名居住於養老機構的9旬老婦，在接種完2劑新冠疫苗後，竟又被誤打第3劑疫苗，所幸這名老婦的身體暫時沒有出現異狀。

據NHK報導，這名老婦在6月11日上午11時左右，來到了養老機構的食堂。當時，診所正在食堂內為長者接種疫苗，因此醫護便將老婦誤認為正在等待接種的其他長者，於是將他人的疫苗接種單，放在了老婦的座位上。

報導稱，醫護人員按理說，應該在施打疫苗前，再度確認接種者的身份，但可能醫護當時並未充分確認她的身份，因此這名已接種過2劑疫苗的9旬老婦，就誤打誤撞地被施打了第3劑疫苗。

到目前為止，老婦的身體狀況沒有出現異狀，而戶田市政府也表示，為了防止類似情況再度發生，他們將要求醫護人員仔細確認接種者的身份，並避免施打疫苗的場地混入其他人。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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