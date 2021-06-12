李正皓痛批台灣「獵巫式防疫」　跟中古世紀燒女巫有何不同？

▲從6月11日晚間的匝道回堵，就讓許多人憂心是返鄉車潮湧現。（圖／記者游宗樺攝）



記者林彥臣／綜合報導

為了避免端午連假人潮移動，造成台灣本土疫情再度大爆發，交通部祭出史上最嚴格的匝道儀控管制，結果造成車流大回堵的現象，讓許多網友誤以為返鄉車潮再現，不過政論名嘴李正皓引用網友分析的eTag資料，揭開真相後，痛批台灣是「獵巫式防疫」。

李正皓臉書發文痛批，「台灣何時才能不要再獵巫式的防疫？到底高速公路上塞的車是通勤還是返鄉？PTT網友已經給了答案。」

▲網友從eTag資料分析，20公里以下的用路人還是佔70%。（圖／翻攝自PTT）



李正皓引用網友分析資料指出，橫軸是車子開了幾公里，縱軸是旅次數量，在20公里以下的通勤佔70%，超過100公里的長程旅次大約2%。

李正皓說，這個結論很清楚，所謂的返鄉人潮在這幾天大家的呼籲下，已經降到最低，而在此前提下交通部想出的閘道35秒紅燈、10秒綠燈的餿主意，受害最深的就是通勤族。

李正皓反問交通部，既然最後eTag分析6月11日上國道的人70%是20公里以內的通勤族，只有2%是長距離的返鄉族，那昨晚看到大排長龍的車潮卡到到的是返鄉的人，還是通勤的人？

▲李正皓強調，無腦防疫跟中世紀燒女巫有何不同。（圖／翻攝自李正皓臉書）



李正皓強調，防疫大家都支持，但無腦防疫跟中古世紀遇到瘟疫就抓女巫來燒有什麼不同？

李正皓呼籲交通部，在剩餘兩天半假期不要繼續堅持已經被證明是錯誤的閘道管制行為，饒了還有用路需求的用路人。