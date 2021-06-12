中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

記者李忠憲／台中報導

新光三越台中中港店傳出1名香奈兒櫃姐確診，台中市政府11日立刻在百貨現場設前進指揮所，第一批快篩218名櫃哥櫃姐均採陰，但市府仍勒令停業，須等安全無虞後才可以復業。台中市衛生局12日表示，目前針對8日至10日共6800多位實聯制顧客發送簡訊，如果發現有不舒服，可前往3家醫院進行快篩。

▲台中市環保局前往新光三越台中中港店清消。（圖／環保局提供）

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根據台中市衛生局公布疫調顯示，新光三越台中中港店香奈兒櫃姐（案12388）感染源來自彰化的外婆，包括櫃姐祖母、父母、二姊、外甥女、祖母外籍看護和外婆，已經有8人染疫。彰化衛生局研判，來源應該是外婆住北部的孫女回彰化探親導致。

台中市府11日第一時間就在新光三越台中中港店設立前進指揮所及快篩站，第一波針對百貨員工共211人。中市府也勒令停業，並在周邊環境進行清消，新光三越台中中港店也在同日深夜宣布，今天自主停業一天，將持續清消以保護員工及顧客安全。另外，櫃姐匡列5名接觸者包括同住友人及4名專櫃員工，PCR核酸檢測結果也都是陰性，目前居家隔離中。

台中市衛生局疾管科科長湯澡瑛今天表示，關於新光三越台中中港店，昨日鎖定風險接觸人員211人，以及8日到確診櫃姐專櫃實聯制7名顧客進行快篩，結果都是陰性。市府也針對8日至10日去過新光三越實聯制約6800多位顧客發送簡訊，提醒若發現自己身體不舒服，可前往市府在端午節三天在中港澄清醫院、烏日林新醫院、林新醫院3個快篩站，進行快篩檢測。

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