高雄男雲林返鄉確診成防疫破口　陳其邁連2天怒了：都沒在聽

▲高雄市長陳其邁面對端午可能發生破口，氣到說不出話 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市出現一起確診個案，一名30多歲在雲林工作，結果在端午節前夕返回高雄後確診，雖然這起案例並沒有算在高雄市的「本土案例」上頭，不過卻是連假第一天確診，讓陳其邁在防疫會議上頭氣到說不出話來：「我實在是不想講這些話」，這也是繼前一天防疫會議，陳其邁怒嗆養生館負責人「霸氣」買單60萬罰款後，第二天又發脾氣了。

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端午連假的第一天，高雄市就有一起雲林工作男子回家過節，結果確診案例，高雄市衛生局將他定調為「連假南來北往」的感染指標個案，市長陳其邁看到這起案例，讓他罕見在防疫會議上頭，氣到說不出話來，當時他講到：「端午節我拜託不要來來去去很危險，不要去外地，這段時間不要移動最好，已經說好多次 。有風險！很危險事情不要做」。

▲高雄市長陳其邁面對端午可能發生破口，氣到說不出話 。（圖／高雄市政府提供）

一開始他還是用拜託的口氣，但是話鋒一轉：「防疫坦白說，要大家一起做，沒共識，雙北地區嚴峻，今天公布麥寮群聚感染，放假不知道跑去哪 ？有風險」。講到這邊他突然停住，只撂下一句：「我實在是不想講這些話」，讓整個記者會的氣氛頓時尷尬。

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不過對於連假移動這件事，陳其邁已經多天呼籲，就在12日防疫會議當中又多次提到請不要移動，但真的要回到高雄市，記得遵守高雄市自主健康管理規定：「假如有呼吸道症狀，禁止外出，有症狀打1922，由高雄市衛生局安排就醫，同時禁止搭乘大眾運輸工具，違反開罰30萬」。

▲高雄市長陳其邁面對端午可能發生破口，氣到說不出話 。（圖／高雄市政府提供）

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