防疫不防心意　台東縣府推出「暖心台東」電子端午賀卡

▲ 台東縣政府推出「暖心台東」電子端午賀卡 。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

端午佳節到來，全國仍為三級警戒，在疫情期間呼籲民眾遵守「不返鄉、不探親、不出遊、不餐敘、不群聚」五不原則，希望民眾共體時艱。為了舒緩民眾無法與家人過節的情緒，台東縣政府推出「暖心台東」電子端午賀卡，民眾只要到「暖心台東」端午活動網站(https://tour.taitung.gov.tw/duanwu/)即可客製屬於自己的端午賀卡，並透過社群軟體發送給親朋好友。

▼ 目前已有不少名人，以及張泰山和阿爆等職棒球星、歌手利用縣府的端午卡片設計平台祝福親朋好友。





疫情期間許多民眾無法群聚過節，或是返鄉籲家人團聚，台東縣政府交通及觀光發展處結合台東美景和端午傳統美食，推出「暖心台東」電子端午賀卡，民眾只要至「暖心台東」端午活動網站(https://tour.taitung.gov.tw/duanwu/)，即可選擇多良、池上、都歷、加路蘭、鹿野高台和三仙台等民眾想念的山海美景，再搭配「阿粨、北部粽、南部粽、客家粽、鹼粽、馬祖粽」等台灣特色粽的圖片製作成個人專屬的端午賀卡。民眾除了可透過「暖心台東」電子端午賀卡在線上互道「珍粽」，傳達彼此的祝福與關心之外，更能飽覽台東美景，舒緩身心，療癒無法出遊的失落。

台東縣政府也表示，疫情中民眾減少出門，情緒容易低落，縣府團隊正積極建置「暖心台東」即時影像平台，將整合東部海岸國家風景區管理處和花東縱谷國家風景區管理處所建置的都歷、三仙台、加路蘭及鹿野高台等即時影像，讓民眾在家中，就能以高解析度的4K觀光即時影像，搭配現場原音或配樂，在多良車站眺望湛藍海岸、在池上伯朗大道迎稻香或在杉原灣親水消暑氣，讓台東的山海美景走入家中，陪伴民眾度過疫情。※「暖心台東」端午活動網站：https://tour.taitung.gov.tw/duanwu

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