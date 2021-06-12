高雄6男女三級警戒約打麻將　他見警上門辯：來送粽子借廁所

記者黃子倩／高雄報導

國內疫情仍嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布全國三級警戒延長到28日，除了外出得戴口罩，民眾更應該盡量待在家、停止室內5人、室外10人以上聚會！但在高雄楠梓區仍有人群聚民宅內打麻將，警方接獲線報後前往，在昨（11日）下午2點查獲6名男女群聚打麻將，立刻依傳染病防治法第67條的規定開出罰單，至少得開罰新台幣36萬元。

▲高雄楠梓區仍傳出6 人群聚打麻將，遭員警開單，至少得賠36萬元。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起民眾群聚打麻將的事件發生在楠梓區和光街上一處處民宅，警方接獲報案指稱「有多名男女進出」，且不時傳出打麻將得聲響，警方派出多名警力前往，進入室內後果然發現裡面有6名男女及一張麻將桌，看似正準備「開桌」，已明顯違反室內五人以上不得群聚的防疫規定，雖現場6人都有戴口罩，警方仍針對群聚部分依違反傳染病防治法，將6人函請衛生主管機關裁罰。

▲高雄楠梓區仍傳出6 人群聚打麻將，遭員警開單，至少得賠36萬元。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，查獲這群防疫期間打麻將的男女時，其中一名女子辯稱：「我不是來打麻將的，我是來協助不良於行的婦人擦拭身體」；另外還有人解釋：「我剛送肉粽到這邊來，想跟對方借廁所就被警方叫住」，對於聚在一起打麻將的事情矢口否認，且口徑一致對於開單裁罰的事，期盼員警能手下留情，但室內聚集超過5人是事實，最後也只能乖乖配合警方。

楠梓分局呼籲，目前全國仍處於三級警戒時期，高雄市政府相關單位均致力於防堵疫情擴散，絕不可存著僥倖心態，甚至以身試法而成為防疫破口，若遭警方查獲，必定嚴懲、決不寬貸。

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