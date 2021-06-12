防疫期！高雄女轉戰出租套房「連結」　警扮尋芳客上門她嚇壞

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，累計至今已有385名死亡個案！高雄警方仍揪出轉戰出租套房做「人與人連結」生意的女子，新興分局中正三路派出所加強轄內旅宿業、妨害風化場所稽查，員警於昨（11日）進行網絡巡邏時發現一名41歲的施姓女子在LINE上散播色情交易訊息，並留下聯絡資訊，專責人員成功在線上與施女對談，並相約當天晚間6點前往一處出租大樓套房，等待女子進入浴室盥洗時將人逮補，依違反社會秩序維護法偵辦。

▲疫情期間施女轉在自身的出租套房從事性交易，沒想到仍被警方找上門逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方於女子出租套房內搜出的證物。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，當時員警和施女成功在網路上先取得聯繫，雙方約定前往一處轄區內的出租套房進行性交易，員警扮成的尋芳客待女子進入浴室盥洗後當場予以逮補，並在現場扣得保險套44枚、KY潤滑液一瓶，經調查施女坦承疫情期間，都在這處出租套房處與不特定男客以一次新台幣2500元為代價、從事全套性交易，訊後遭依違反社會秩序維護法偵辦。

▲疫情期間施女轉在自身的出租套房從事性交易，沒想到仍被警方找上門逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

施女表示擔心遭到員警查緝，從疫情期間開始，就從以前常去的旅館轉到自己承租的出租套房進行性交易，沒想到警方仍循線找上門！新興分局分局長戴台捷表示，為全面防堵疫情破口，避免色情交易成為疫情散播途徑，將全力針對轄內旅宿業、出租套房等可能從事性交易之場所，主動積極出擊斬斷連結，避免色情產業成為疫情溫床，避免市民身處染疫高風險環境，並強調在疫情嚴峻之時，任何人都不應抱持僥倖心態，呼籲民眾勿以身試法，若有不法警方必依法偵辦。

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