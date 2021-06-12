影／印度老翁稱「打疫苗會變萬磁王」　才爆紅1天…慘遭瘋狂打臉

記者張寧倢／編譯

新冠疫苗接種後可能出現幾種身體不適的副作用，但印度一名71歲老翁卻聲稱，他打完第2劑疫苗之後，身體產生磁力，甚至上傳了全身吸滿金屬物品的影片佐證，影片也快速在網路瘋傳，結果僅不到1天時間，從地方民間組織到政府的衛生部門、事實查核單位等都發出聲明表示，老翁的說法「毫無根據」。

▲印度老翁聲稱打完新冠疫苗之後，身體產生磁力。（圖／翻攝自YouTube／Khabardar24x7）

根據印度《Times Now》報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）納西克市（Nashik）的索納爾（Arvind Sonar）表示，他日前施打完第2劑新冠疫苗之後，竟然獲得磁力，金屬物體很輕易就能吸在身上，家人原以為是因為汗水而黏住物品，但洗完澡後依舊如此，他甚至拍影片來證明這個奇異現象，可以看見索納爾的手臂與頸部吸滿了湯匙、鐵盤、硬幣等物品，而影片更是迅速在各大網路社群上流傳，部分媒體也報導了此事。

然而，「萬磁王」影片爆紅不到1天，索納爾就被來自民間與官方的多方組織打臉。馬哈拉施特拉邦致力於打擊迷信的組織「MANS」強烈抨擊，此說法毫無科學根據，可能是魔術般的戲法，但跟疫苗完全無關，「如果真的會產生磁力，為什麼沒有別人像他一樣？而且磁力不會吸住鋼質物品。」

納西克市政府的醫療官員隔天隨即前往索納爾住處調查，醫療團隊證實了影片中金屬物品是真的會吸在他身上，不過團隊的公衛專家托拉特（Ashok Thorat）博士表示，目前為止沒有發現疫苗與事件的關聯性。印度新聞資訊局（Press Information Bureau，PIB）的事實查核單位則聲明，「這些說法毫無根據！！疫苗不含金屬成份，也不可能在體內引起磁性反應。」

Several posts/videos claiming that #COVID19 #vaccines can make people magnetic are doing the rounds on social media. #PIBFactCheck:



COVID-19 vaccines do NOT make people magnetic and are completely SAFE



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