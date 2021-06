影／印度老翁稱「打疫苗會變萬磁王」　才爆紅1天…慘遭瘋狂打臉

記者張寧倢/編譯

新冠疫苗接種後可能出現幾種身體不適的副作用,但印度一名71歲老翁卻聲稱,他打完第2劑疫苗之後,身體產生磁力,甚至上傳了全身吸滿金屬物品的影片佐證,影片也快速在網路瘋傳,結果僅不到1天時間,從地方民間組織到政府的衛生部門、事實查核單位等都發出聲明表示,老翁的說法「毫無根據」。

▲印度老翁聲稱打完新冠疫苗之後,身體產生磁力。(圖/翻攝自YouTube/Khabardar24x7)

根據印度《Times Now》報導,馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)納西克市(Nashik)的索納爾(Arvind Sonar)表示,他日前施打完第2劑新冠疫苗之後,竟然獲得磁力,金屬物體很輕易就能吸在身上,家人原以為是因為汗水而黏住物品,但洗完澡後依舊如此,他甚至拍影片來證明這個奇異現象,可以看見索納爾的手臂與頸部吸滿了湯匙、鐵盤、硬幣等物品,而影片更是迅速在各大網路社群上流傳,部分媒體也報導了此事。

After taking two doses of Covina shield vaccine (Corona vaccination), Arvind Sonar's body suddenly started sticking to everything. @PMOIndia @CMOMaharashtra @Devendra_Office @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/52w3j4JcCE

然而,「萬磁王」影片爆紅不到1天,索納爾就被來自民間與官方的多方組織打臉。馬哈拉施特拉邦致力於打擊迷信的組織「MANS」強烈抨擊,此說法毫無科學根據,可能是魔術般的戲法,但跟疫苗完全無關,「如果真的會產生磁力,為什麼沒有別人像他一樣?而且磁力不會吸住鋼質物品。」

納西克市政府的醫療官員隔天隨即前往索納爾住處調查,醫療團隊證實了影片中金屬物品是真的會吸在他身上,不過團隊的公衛專家托拉特(Ashok Thorat)博士表示,目前為止沒有發現疫苗與事件的關聯性。印度新聞資訊局(Press Information Bureau,PIB)的事實查核單位則聲明,「這些說法毫無根據!!疫苗不含金屬成份,也不可能在體內引起磁性反應。」

Several posts/videos claiming that #COVID19 #vaccines can make people magnetic are doing the rounds on social media. #PIBFactCheck:



COVID-19 vaccines do NOT make people magnetic and are completely SAFE



Register for #LargestVaccineDrive now and GET VACCINATED pic.twitter.com/pqIFaq9Dyt