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國道還在塞！南港交流道「紫爆」車速17km　14路段匝道儀控放寬

▲▼國道部分路段車多，仍在塞車中。（圖／高公局）

▲南港交流道一度紫爆，車速僅17公里。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

端午連假登場，指揮中心日前不斷呼籲「避免非必要外出」，交通部也祭出史上最嚴格的匝道儀控，盼能藉此減少國道車流，然而今早開始都會區交流道還是塞爆，高公局也坦言，國道上幾乎多是小客車，根據1968 APP顯示，環東－南港南向路段紫爆，車輛時速僅17公里，即時影像可見車流仍大排長龍。

考慮到載送民生物資的車輛通過需求，高公局今早決議彈性放寬匝道儀控措施，目前盤點後包括國道1號北部五股、桃園、中壢、平鎮系統，中部豐原、大雅、彰化，南部岡山、楠梓、五甲系統；國3北部中和、土城，中部快官、霧峰等路段，將由交控人員視情況放寬管制。

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▲▼國道部分路段車多，仍在塞車中。（圖／高公局）

▲▼國道部分路段車多，仍在塞車中。（圖／高公局）

▲▼國道部分路段車多，仍在塞車中。（圖／高公局）

根據1968 APP顯示，仍有部分路段車多，其中環東－南港南向路段一度紫爆，車輛時速僅17公里，而土城一－土城二、觀音一－新屋等零星路段車流也較多，車輛時速不到60公里。

根據高公局即時影像顯示，南港聯絡道北向0.82公里處、國道3號南向14.75公里處車輛多，已形成回堵車隊。而部分南下路段回堵嚴重，包括國3(汐止)往國5南2公里、國3(木柵)往國5南1.5公里、石碇(106乙)南入0.5公里。

▲▼端午連假，交通部長王國材視察高公局（圖／交通部提供）

▲交通部長王國材視察高公局（圖／交通部提供）

高公局預報員表示，截至今日下午三點，國道全線交通量約30.5百萬車公里，預計今日約53百萬車公里。國五南向雪隧車流通過9400輛次，較去年同期減少72％。

由於連假期間實施嚴格匝道儀控措施，因此國五南港、石碇、五股、國三安坑、國一北向大雅、快官、南部都會區等處交流道都有雍塞情形，高公局呼籲，短途車輛使用地方道路，避免上國道，也請用路人避免非必要活動，將國道讓給載送民生物資的車輛使用。

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