北市1min放4車上國道！駕駛交流道塞1hr　主線更慘車道還縮減

▲北市交流道口塞爆，上了國道發現「車道也縮減了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

行政院長蘇貞昌指示，端午連假要求內政部相關單位配合高速公路交通管制，從11日晚上9時許開始，但是12日上午開始，北市各交流道進行儀控管制，30秒的時間，紅燈就佔據22秒，幾乎1分鐘僅有4台車可以通過，造成交流道交通打結。

行政院長蘇貞昌與中央流行疫情指揮中心指示，端午連續假期，內政部警政署將配合道路主管機關交通部，自6月11日21時起，至6月14日24時止，於各交流道入口實施嚴格的匝道儀控管制，控管高速公路運載流量。

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北市警方也協助引導交通，但因儀控管制造成許多駕駛人受困國道，30秒內紅燈就佔據22秒，以每台車3秒的速度通過，1分鐘僅能通過4台車，造成多車輛打結回堵。

駕駛人痛批，這樣光上匝道就要排超過1小時，上了國道之後又縮減車道，這樣有事情要上國道趕路也沒有辦法，在匝道口先被擋一波，上了國道縮減車道又無法暢行，整個端午節好像就要在國道上度過。

警方指出，目前全力協助疏導交通，但是因為疏運管制，車輛回堵到一般道路，瞬間影響平面車道的用路駕駛人，但因疫情嚴峻，也只能請民眾體諒，並在現場協助通行順利。

端午連假高速公路將管制4天...休息站歇業 警政署：配合執行