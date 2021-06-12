快訊／返鄉破口真發生！高雄男發燒2天確診　感染源是雲林室友

記者吳奕靖／高雄報導

雲林縣一名40多歲的男子，家住在高雄，經常性在雲林跟高雄之間往返，但沒想到在3日的時候，宿舍當中有人確診，他在5日出現腹瀉，關節痠痛等症狀，7日在雲林就診，沒想到端午假期前夕，9日開車返回到高雄，2天後出現發燒症狀，到醫院進行快篩及PCR檢驗結果皆為陽性，CT值22，匡列21人，高雄市對此也定調是返鄉確診首例。

▲高雄市12日防疫記者會，公布一名在雲林工作的男子在端午節前夕回到高雄後確診 。（圖／高雄市政府提供）

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示連假第一天，就發生了12838這個雲林個案，「基本上不是屬於設籍高雄，但是親人在高雄市，所以他在5月28日到29日南下高雄，以及在6月2日到3日、6月9日到11日，都有幾次往返高雄，進行個案疫調，發現他的宿舍，包含在女生、男生宿舍都有確診個案發現。而這個案11日就醫因為出現症狀，前往高雄建佑醫院快篩出現陽性，經由轉診到小港醫院採檢PCR，也確認陽性 。疫調匡列同住家人，包含直系血親、旁系血親都陰性」。

比較遺憾！潘炤穎說：「連假第一天行程狀況，市長呼籲強調減少活動南北移動，因為這樣個案出現出現，這是一個警惕 ，連假南來北往在身邊出現，盡量待在家裏面，出外一定要全程戴口罩保持距離，南來北往感染個案難防，請提醒民眾小心留意」。

▲雲林確診個案活動史。（圖／高雄市政府提供）

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