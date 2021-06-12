端午連假爆塞車！呂秋遠10條提醒「開鞭了」：還是有人探親、去玩

▲看到塞車狀況，呂秋遠忍不住發文狂嘆。（圖／翻攝自即時影像監視器）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我是這麼想的，如果真的逼不得已，一定要返鄉探親，或是連假出遊，那也沒辦法了。」律師呂秋遠12日看到塞車的情況後，忍不住發文表示，就像到處塞車一樣，個人造業個人擔，如果願意承受風險、讓自己暴露在無所不在的病毒，也可以讓自己跟病毒一起出遊，那也是個人選擇。

呂秋遠接著在文中列出10條：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.其他工作的人，可能會因為出遊的人而被塞在車陣裡，「你可能只是去玩、回家，但是他可能已經很久沒回家了。」

2.自己開車，全車的人都要記得戴口罩，全程不可以拿下來，「否則會被罰鍰，一人1萬5千元，車子坐好坐滿，就是7萬5千元。」

3.回家之後，如果看到有不熟的親戚來訪，「請他們要離開家裡，不要來串門子。室內群聚，一樣會被罰鍰，一個人6萬元以上。」

4.出去玩，不管天氣多熱都要全程戴口罩。「另外，請分開走，不要一家人聚在一起，室外群聚在10人以上，一樣要罰鍰，也是每個人6萬元以上。」

5.現在餐廳只能外帶，「吃飯時，請分開吃，不要一起群聚。」

6.若叔叔伯伯也回家看阿公，最好請對方不要多做停留，「畢竟不是你走，就是他走。塞車這麼久才回來，這是生死存亡的關鍵。」

7.能有張快篩陰性證明最好，「如果沒有，進到家門，請先全身消毒、換衣服、洗手、戴口罩，只有吃肉粽才能拿下來。」而且也要請所有長輩戴上口罩，「因為你不知道自己是不是已經帶有病毒，盡量減少風險比較好。」

8.出去玩，不僅要戴好口罩，還要隨時消毒洗手，「也請注意別人有沒有戴口罩，並且請發揮草木皆兵的精神，不要鬆懈，以免回北部以後，自己確診也就算了，公司也跟著停擺。」

9.這三天，要小心謹慎的玩，跟家人都要保持好社交距離，「讓自己時刻保持警戒，保護自己的健康與家人的安全。」

10.如果確診病例在兩周後急速增加，請體諒指揮中心，「因為雖然人命關天，這些人還是出去探親、出去玩了。」

而呂秋遠看似貼心提醒出遊的人，實則帶有責備意味，讓其他網友也不禁留言，「看到那些滿滿的車潮真是怕爆」、「要戰勝病毒不能只是施打疫苗，還要視每個人能否奉獻自己的不便去成就大局」、「在家最舒服，到底為什麼要出門」、「個人造業大家擔，到時候怪不得誰。」