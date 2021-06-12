學跆拳道淪「四肢癱瘓」　15歲弟終身殘疾！惡魔教練竟神隱

▲ 15歲少年在跆拳道訓練途中發生意外。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣4月發生7歲男童遭柔道教練及學長重摔昏迷事件，震驚社會。南韓近來也爆出類似案件，一名15歲少年學習跆拳道過程中發生意外，竟演變為四肢癱瘓，生活無法自理。眼看道館館長不斷逃避責任，少年家長氣得上青瓦台請願網站爆料，掀起大眾怒火。

根據《國民日報》，少年家長10日上青瓦台請願網站發文，要求嚴懲不負責任的道館館長。原來她15歲的兒子去年2月20日在跆拳道館向教練學習護身倒法時發生意外，導致頸椎第一節、第五節骨折，最終四肢癱瘓，一年多來臥病在床，無法自行坐起、進食或如廁，病況始終不見好轉。

該名母親指控，道館館長教授護身倒法的方式十分危險，根本不顧學生安全。且在事件剛發生後，館長曾親自前往少年家中拜訪，表示絕對不會逃避責任，沒想到不久後態度大轉變，主張自己根本沒犯錯，經檢方調查後也被認定無嫌疑。

家長對此則指出，由於道館內沒有監視器，檢方調查只能依賴在場二名學生的證詞，且館長自獲不起訴後就消失，從未聯絡表達關心，令他們相當委屈，「有受害者卻沒有加害者，這種狀況叫人怎麼接受？才15的歲孩子必須一輩子帶著殘疾活下去，他的未來誰要負責？誰要賠償？」因此希望向館長咎責，並在跆拳道館內架設監視器，以免悲劇重演。

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