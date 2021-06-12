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社會 社會焦點 保障人權

垂吊取菸、串門子、垃圾滿地　詐團48人大鬧防疫旅館重罰190萬

記者吳奕靖／高雄報導

上個月28日，調查局跟歐洲刑警組織把在北馬其頓的一個詐騙機房給抓了，同時將48名台灣人透過司法互助遣送返台，依照防疫規定進行14天隔離檢疫，沒想到這群人竟然惡搞防疫旅館，不但撕毀床單、串門子、用空的紅茶鋁箔包夾帶香菸，衛生局火大已開出19張10萬元罰單。

▲高雄市一間防疫旅館外頭有大批全副防護裝備的人員 。（圖／記者爆料網提供）

▲高雄市一間防疫旅館外頭有大批全副防護裝備的人員 。（圖／記者爆料網提供）

據了解這48名被從馬其頓遣送的台灣人，在檢疫旅館當中根本當成是小學生的「畢業旅行」，無視於檢疫規定，不但到隔壁房間來串門子，甚至還用空紅茶包袋夾帶香菸，甚至還學起了電影，用床單捆成繩索，從8樓垂吊到樓下偷渡香菸，就在12日凌晨期滿，經過PCR檢測為陰性之後，檢調人員將他們拘提送辦。

【相關新聞閱讀】詐團防疫旅館隔離「走道派菸」畫面曝　無視疫情當畢旅吃一疊罰單

▲從馬其頓遣送回國的48名詐騙團成員，大鬧防疫旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲從馬其頓遣送回國的48名詐騙團成員，大鬧防疫旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲從馬其頓遣送回國的48名詐騙團成員，大鬧防疫旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲從馬其頓遣送回國的48名詐騙團成員，大鬧防疫旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是人走了，檢疫旅館苦了！旅館人員打掃房間的時候發現，他們不但撕毀床單，還把垃圾、瓜子殼丟滿地，房間簡直就像是「鬼打到」，髒亂不堪。總計14天隔離期間，衛生局已開出19張各10萬元的罰單，48人中，還有2人未繳交防疫旅館費用。

高雄地檢署表示他們是台灣人組成的跨境電信詐欺集團，不顧全球新冠肺炎疫情嚴峻，搭機前往北馬其頓共和國從事機房詐騙案件，於今年初經法務部向該國檢察機關提出司法互助請求，分享跨境電信詐欺集團情報，馬其頓方面順利於5月初逮捕這個犯罪集團成員48人，立刻指派專案人員搭機前往協助當地司法人員鑑識扣押物及安排國人遣返、檢疫防護事宜。

▲從馬其頓遣送回國的48名詐騙團成員，大鬧防疫旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲從馬其頓遣送回國的48名詐騙團成員，大鬧防疫旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲從馬其頓遣送回國的48名詐騙團成員，大鬧防疫旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲從馬其頓遣送回國的48名詐騙團成員，大鬧防疫旅館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）


他們在5月28日傍晚，48名嫌犯抵達桃園機場後，經過檢疫隨即戒護搭乘防疫專車，前往主管機關所指定之處所進行隔離檢疫14日，並派員全程24小時監控。現在12日凌晨0時隔離期滿，辦案人員隨即至現場拘提，進行後續偵辦。
 

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