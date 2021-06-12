楊潔篪熱線布林肯　要求美方「慎重處理涉台問題」

▲中共中央政治局委員楊潔篪、美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪11日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。楊潔篪強調，敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

根據《央視》報導，楊潔篪表示，對話合作應當是中美關係的主流，合作應雙向互利，平衡解決彼此關切，中方致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益，「我們敦促美方按照兩國元首除夕通話精神，同中方一道努力，推動中美關係重回正確發展軌道。」

▼楊潔篪3月曾赴阿拉斯加出席美中高層會議。（圖／路透）



楊潔篪指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益。世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整，「我們敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。」

楊潔篪提到，世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序；只有一套規則，那就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家制定的所謂規則；只有一種多邊主義，那就是以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏、真正的多邊主義，而不是基於「小圈子」利益、「集團政治」的偽多邊主義，更不能以多邊之名行單邊之實。

楊潔篪強調，和平發展、公平正義、民主自由是全人類共同價值。尊重主權是實現人權的前提，《聯合國憲章》《世界人權宣言》都確認了這一原則，「美方應該解決好自己國內的嚴重侵犯人權問題，而不是以所謂人權問題為藉口任意干涉別國內政。」

▼布林肯出席美中高層會議。（圖／路透）

