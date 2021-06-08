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台美TIFA貿易重啟？　葛來儀：中國恐各國跟進與台對話

▲▼美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表戴琪（Catherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天表示，美國可能重啟與台貿易投資對談。專家葛來儀說，這很可能招致中國批評，因為中國擔心最終促成自由貿易協定，可能鼓勵其他國家與台灣貿易對話。

布林肯（Antony Blinken）今天出席聯邦眾議院外交事務委員會關於國務院年度預算聽證會時，被問到對美台雙邊貿易協定（BTA）的立場。布林肯說，這可能得問美國貿易代表戴琪（Catherine Tai），但他透露，雙方已經或即將就部分架構協定展開對話，「這些對話應該開始了」。

路透社報導，美國貿易代表署（USTR）回應布林肯上述發言時表示：「美國相信持續強化與台灣的雙邊貿易關係很重要，但目前未準備宣布召開會議。」

台灣駐美代表處發言人表示：「我們正努力與美國貿易代表署進行討論，此舉可望促進台美雙邊貿易關係的進展。」

總部設在華府的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）台灣議題專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，布林肯這席話無疑釋出訊號，顯示華府很可能重啟自歐巴馬政府以來遲遲未舉行的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判。

但她說，拜登政府可能尚未決定是否要跨出更大一步，尋求與台灣達成雙邊貿易協定。

葛來儀說：「拜登政府高層持續鼓勵戴琪舉行一輪TIFA協商，台北方面也希望盡快展開會談。」

葛來儀說，中國很可能會抨擊美台重啟TIFA談判，擔心此舉可能最終促成自由貿易協定，進而鼓勵英國等其他國家與台灣展開貿易對話。

TIFA談判自美國前總統歐巴馬2016年卸任後便停滯至今，之後擔任川普政府貿易代表的萊特海澤（Robert Lighthizer）專注於與中國的貿易談判。

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