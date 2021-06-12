花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

▲花蓮已提前做好疫苗施打準備。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣11日新增2例確診個案，縣長徐榛蔚召開線上記者會，針對確診個案之疫調足跡進行說明。12日上午13500劑疫苗已到花蓮，徐榛蔚表示花蓮縣政府已提前做好疫苗施打準備規劃，並公告6月15日花蓮縣第二類至第五類相關人員開始施打疫苗，75歲以上長者及65歲以上原住民長者開放疫苗預約接種。

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▲▼2個案群聚關係及足跡圖。

縣長徐榛蔚表示，11日在花蓮火車站、玉里火車站及花蓮市衛生所採檢民眾皆為陰性，花蓮縣篩檢人數累積迄今2,708人。針對目前花蓮縣新冠肺炎疫苗施打狀況，其中醫事人員仍有少部分尚未施打，預計6月15日前全數施打完畢。第二至第五類將有12470人將陸續分別於北埔國小、慈濟醫院、吉安國小、鳳林鎮靜思堂及玉里鎮靜思堂等地點施打。

花蓮縣衛生局長朱家祥說明，案12587為案7555友人，因與案7555、7556接觸，5月28日起自宅居家隔離，隔離期間生活飲食由女兒送至門口，與外人無親密接觸，在6月7日出現症狀，6月10日於部立花蓮醫院採檢PCR檢驗陽性確診。案12588為案8181之丈夫，與案6556群聚有關，5月29日自宅居家隔離，在6月5日出現症狀，6月10日於部立花蓮醫院採檢PCR陽性確診。

朱家祥指出，目前花蓮確診個案中，在居家隔離後由陰轉陽共有8案，其中僅有1位在防疫旅館、另外7位皆是在自己居所內隔離後確診。衛生局研判由於家中出現確診者個案，若隔離者未將住家環境仔細打掃清消，病毒將會留存在居家汙染環境，因此衛生局建議居家隔離者選擇防疫旅館進行隔離，以保護自身健康。

▲75歲以上長者及65歲以上原住民長者接種疫苗預約電話。

花蓮衛生局表示，12日上午13500劑疫苗剛到位，衛生局會將於15日起立即依照中央公告公費接種對象依序開放接種。花蓮縣會依照中央疫情指揮中心COVID-19疫苗公費接種對象：第1類醫護人員尚未接種具有執業登記之醫事人員及醫療院所之非醫事人員如聽力師、校護、心理諮商、基層診所等；第2類中央及地方政府防疫人員尚未接種如警察、村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、第一線海巡、岸巡人員、實施空中救護勤務人員；第3類高風險第一線工作人員執行港口各類船舶之碼頭裝卸倉儲、港埠設施及職安等；第4-6類公費對象依序接種。

相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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