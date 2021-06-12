慢飛天使隔離治療頻找媽...1家3口重症　醫不捨出這招很可以

▲▼台中慈濟協調慢飛天使全家團聚一起對抗疫情，如今3人病情都好轉。（圖／台中慈濟提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中慈濟醫院日前收治1名新竹轉來的20歲新冠重症患者小靜，小靜是個心智只有5歲的慢飛天使，和同患重症的媽媽、弟弟在不同醫院治療，不但獨力對抗病毒，還得忍受和家人分離的痛苦，慈濟經多方協調，終於將媽媽、弟弟都轉來同一間病房，全家人一起面對疫情，果然病情大好轉，3人已從重症變輕症，甚至可以回家自主健康管理，院方表示，親情也是面對疫情的最好良方。

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台中慈濟日前收治1名新竹轉來的20歲重症女孩小靜，單獨被送進加護病房，轉輕症後住到隔離病房。她是特殊的慢飛天使，心智年齡只有5歲，剛到隔離病房顯得焦慮。剛開始必須約束不讓小靜下床，但護理師心疼，改為陪伴，讓小靜自由在病室內活動；護理師陪小靜吃飯，有時還得像餵孩子一樣，一口一口餵，吃完飯再陪小靜在房裡走走，或上廁所。

護理師沒辦法陪伴時，小靜會一直開門跑出病室要找媽媽，護理師擔心發生意外，除了加強固定門把不易拉開，也裝警報器提醒。護理站同仁透過監視器看到小靜接近房門，就會立刻呼叫「小靜、小靜～」。

社工師知道心智才5歲的小靜終究需要陪伴、照顧，但一家3人都是確診病人，媽媽陪弟弟在其他醫院隔離治療，社工希望媽媽能轉來陪伴、照顧小靜並且治療。但媽媽患有糖尿病，擔心轉院後再次感染變成重症，最後由胸腔內科醫師倪永倫詳細說明後，媽媽這才終於放心，由社工與感管中心等團隊奔走下，終於把媽媽與弟弟轉來。

媽媽知道女兒習慣，來的第一晚就把2人病床靠在一起，有媽媽陪伴的小靜情緒果然穩定多了。護理師也說，小靜一早醒來就盯著媽媽看，深怕媽媽又不見了。

慈濟表示，全家3人一起隔離治療，不再孤單無助，媽媽陪小靜做體操，弟弟有醫師提供的iPad，除了可以上網上課外，還可以看影片、玩遊戲打發時間，成了罹病遺憾中的小確幸。醫師表示，3人情況逐步好轉，已經可以回家自主健康管理。

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