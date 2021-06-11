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好心肝私打疫苗「不認錯聲明」惹議　北市醫師公會呼籲：誠實面對

▲▼新冠肺炎疫苗 台北市好心肝診所 遭爆料安排一般民眾打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市醫師公會發表聲明，希望好心肝診所「誠實面對」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

台北市好心肝診所爆出違規替非1~3類族群施打疫苗，10日發表的816字聲明強調「志工就是施打對象」，宛如不認錯聲明，再度引發爭議。對此「台北市醫師公會」11日發表聲明，呼籲好心肝診所誠實面對。

台北市醫師公會聲明指出，好心肝診所違反指揮中心的規定，為1千多名所謂的志工們施打 COVID-19 疫苗，引發輿論一致撻伐，然而，好心肝診所卻於 6 月 10 日針對本事件所發布的聲明中，附上本會給基層診所醫師的防疫提醒函，混淆視聽，試圖讓本會為其背書，藉此為其違反規定的不當之行為合理化，台北市醫師公會對好心肝診所的聲明「表達強烈的遺憾！」

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聲明指出，為維護社區醫療量能，守住防疫第一線，協助基層診所醫師、醫事人員及其團隊成員造冊，提報給台北市衛生局，安排 COVID-19 疫苗接種，前述函文乃用於提醒會員案於安排時程（6 月 2 日至 6 月 4 日）前往接種。

聲明指出，好心肝診所未曾與本會查證，逕自據此函妄自推斷台北市所有醫師、醫事人員及行政人員已於 6 月 4 日全數完成 COVID-19 疫苗接種，此違反常理、令人匪夷所思的思考，很明顯是企圖將其所應負違反規定之法律責任推卸給台北市醫師公會，「本會深感痛心！」

公會聲明最後強調，好心肝診所對本事件應誠實面對，配合檢察官的調查，並公布施打名單、是否存在對價關係等等，回應社會大眾的質疑，而非轉移焦點，更陷窘境。

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