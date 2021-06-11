台南工廠徵才「41人塞爆房間」！　結局恐吞246萬罰單

記者趙蔡州、林悅／台南報導

台南市永康警分局9日下午接獲民眾通報，指稱永康區中華路有一間工廠舉辦面試活動，現場至少有數十人群聚。警方趕到現場後，發現現場總共有41人，全部都塞在一間小房間內，違反室內不得5人以上群聚規定，隨即取締並函送衛生局裁處，41人未來恐面臨至少246萬元罰鍰。

▲台南工廠徵才「41人群聚」，未來恐吃246萬罰單。（圖／記者林悅翻攝）

台南永康警分局表示，9日下午4時許接獲民眾通報，指稱永康區中華路有工廠舉辦面試活動，涉嫌多人群聚，他們立刻派轄區復興所人員前往查處，發現會議室幾乎塞滿了求職者，儘管每人都有戴上口罩，卻幾乎都是肩並肩坐在隔壁、未保社交距離。

▲警方發現現場有41人群聚。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，負責人陳男在會議室向面試者講解工作內容，包含工作人員及面試者總共有41人群聚，現場員警告知眾人已違反了室內不得5人以上群聚規定後，隨即釐清眾人身份、製作稽查紀錄表移送衛生局裁處，41人未來恐面臨至少246萬元罰鍰。

永康警分局長呂世明表示，國內目前已有部分本土病例尚無法確認源頭，為了防止有出現輕微症狀患者未就醫或無症狀感染者進入社區，希望所有人還是要做好自我防護，警方亦會全力對易形成群聚場所進行稽查、勸導，避免群聚感染情事發生，希望場所管理人及民眾都能配合中央防疫政策。