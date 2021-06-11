端午疏運開跑「北車空蕩蕩」！雙鐵乘載率不到5％...末日畫面曝

▲端節連假疏運開跑，車站內人潮相較以往減少許多。（圖／記者曾雅玲、徐文彬攝，下同）

記者閔文昱／台北報導

端午節3天連假12日登場，然而國內疫情嚴峻，指揮中心呼籲國人避免進行非必要的活動。交通部指出，端午節連假已要求雙鐵及國道客運目標為每個車廂乘載率在2成以下，另外，也請高公局特別加強匝道儀控管制，並延長儀控紅燈秒數，控管車流量在以往連假的交通量1/2以下。對此，11日疏運開始，國道車流相較以往明顯下降，台北車站更是「空蕩蕩」，可見民眾十分配合政府政策。

面對即將到來的端午連假，政府不斷呼籲民眾不要外出，避免傳染風險。根據交通部統計，去年雙鐵及國道客運合計疏運了465萬名旅客，今年的退票已經退到剩下6萬多張，減幅高達98%。台鐵部分，連假疏運期間（6/11-14），統計城際列車座位利用率已降至3.81%，售票總張數降至21,790張，預計節前更可降至20,000張以下。

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高鐵部分，端節連假疏運期間（6/11-15）開行班次降至464班次，並執行擴大類梅花座；配合政府端午疏運期間加強防疫，各車次乘載率不超過2成，截至11日上午，疏運期間平均乘載率已降至4.5%，即使尖峰時段各車次乘載率均亦低於20％。

而為減少高速公路車流，交通部11日晚間9點啟動高速公路匝道儀控，希望能透過管制，讓用路人不容易上匝道，進一步達到人流管制效果。另外也取消高速公路高乘載管制、0到5時國道通行費免費等，僅留下單一費率，並嚴格管控匝道儀控，若高速公路上車輛總量超過限制，就會擋下車輛上高速公路，如果匝道等候車輛過多，則會驅離車輛。

高公局表示，11日國道全線路況大致正常，預計12日端午節連續假期首日，國道交通量較年平均平日減少40%。另外也強調，12日0時起，各服務區賣場將停止營業3天，僅開放部分廁所及加油站，以藉管制作為來降低連假期之移動需求。