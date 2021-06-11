　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃子哲：蔡英文講「這段話」是暗示要換陳時中？

▲蔡英文、陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

▲蔡英文、陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情持續延燒，總統蔡英文11日發表談話，表示「中央到地方，政府到民間，我們會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，這應是台灣從有新冠肺炎疫情以來，蔡英文首次提到要「調整」防疫團隊的談話，這難道是指揮官陳時中即將被撤換的訊號或暗示？

黃子哲表示，這波疫情大爆發迄今已迅速累計1萬1294例本土病例，385人不幸染疫身亡，即便三級警戒已經一再延長，疫情卻仍然沒有明顯趨緩。他引述TVBS昨日公布的民調，指出蔡英文滿意度只剩38％，不滿意度49％，而陳時中的民調變化則更為明顯，滿意度剩49％，從3月16日疫情爆發前的74％下滑25個百分點；不滿意度則有43％，增加近3成。

黃子哲認為，換言之，隨著疫情失控，蔡英文與陳時中的滿意度也雙雙下滑，尤其陳時中迅速從神壇上墜落，與他幾個荒腔走板的決策與作為有關，包括讓航空機組人員檢疫時間放寬為3＋11天、稱「病毒跑得比公文快」、「校正回歸」之亂、不願意普（廣）篩、外購疫苗短缺、刁難民間採購疫苗、對國產疫苗孤注一擲、幫AZ疫苗代工破局等。

黃子哲表示，這些失策已被不少國際媒體認證，甚至是訕笑，英國《金融時報》直指，台灣這波疫情失控的主因之一，就是不敢「逆時中」，而陳時中近來的言論與表現更是顛三倒四、每下愈況。

黃子哲猜測，對蔡英文而言，陳時中既已下神壇，當然無法繼續神救援，但也不能變成負累，於是此刻換掉陳時中的指揮官身分，重新整隊，才能達成蔡英文所說的「最適合的戰鬥隊形」。

黃子哲說，事實上，早已有不少民進黨立委對防疫及紓困等政策開炮，今天黨內派系正國會的九位立委沒有尋求黨內溝通，反而選擇以公開聲明的方式，提出「確實防疫」、「馳援物資」與「紓困急難」等三大訴求。再加上前副總統、同時也是公衛專家的陳建仁，近日也頻頻對疫苗政策提出建議，這些都是極為不尋常的訊號。

黃子哲表示，蔡英文那齣「陳時中已經階段性任務」的戲碼，似乎蠢蠢欲動準備上演；但不知人人可以打疫苗，回復正常生活的美夢，何時可至？

ET快訊
今新增250例本土個案「新北133例最多」　苗栗縣降到第5名
快訊／再增26死！今日新增250例本土個案
LIVE／50萬劑AZ配達各縣市！陳時中最新說明
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨正國會立委提3大訴求　籲監察院介入調查特權疫苗

2次提案要求衛福部勿污名化萬華無效　蔣萬安重批：石崇良不適任

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理

9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

快訊／才說端午節別群聚！　永和菜市場大爆滿恐怖畫面曝光

日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史上第一次！甚為可貴

真正好心肝的獸醫師沒疫苗打　應曉薇批中央政策錯誤

查疫苗忙到深夜　高虹安嘆：希望我們的政府也還醒著

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

民進黨正國會立委提3大訴求　籲監察院介入調查特權疫苗

2次提案要求衛福部勿污名化萬華無效　蔣萬安重批：石崇良不適任

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理

9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

快訊／才說端午節別群聚！　永和菜市場大爆滿恐怖畫面曝光

日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史上第一次！甚為可貴

真正好心肝的獸醫師沒疫苗打　應曉薇批中央政策錯誤

查疫苗忙到深夜　高虹安嘆：希望我們的政府也還醒著

吳念庭得點圈又發威「重要時刻安打太好了」暖心提及隊友

今新增250例本土個案「新北133例最多」　苗栗縣降到第5名

民進黨正國會立委提3大訴求　籲監察院介入調查特權疫苗

快訊／再增26死！今日新增250例本土個案

羅PD推宋旻浩單獨節目了！床邊陰森切蔥　老奶奶唸他歌詞居然爆笑

2次提案要求衛福部勿污名化萬華無效　蔣萬安重批：石崇良不適任

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

大谷翔平飆8K勝投被搞砸　火力放送2支二壘打

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」至少噴18萬

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

政治熱門新聞

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

快訊／高端保護力勝進口疫苗？柯文哲點破盲點

快訊／才說端午節別群聚！永和菜市場大爆滿畫面曝光

台灣成「疫情扭曲」的環境　他揭蔡英文10點「政治算計」

國產疫苗太貴遭質疑　陳時中怒：不簽1劑都買不到

邁邁曝「醫護移動施打法」網狂讚

藍綠大咖也偷打疫苗？　名嘴驚爆：這名單太精采了

「疫情控制了」　蔡英文：7月開放一般民眾打疫苗

國產疫苗價格貴8倍？　陳時中突爆氣：大家不是說再貴都要買！

高雄下午開打疫苗　他酸柯P「看好了只示範一次」

衛福部稱「萬華是破口」　民眾黨美女發言人怒了

何時解除三級警戒？　陳時中盼「疫苗施打率達6成」

快訊／端午嚴禁行銷搶購群聚　違規罰30萬！

黃珊珊要求石崇良道歉：忘記是誰開放3+11？

更多熱門

相關新聞

花蓮2確診者疫調　驚見8天在市場

花蓮2確診者疫調　驚見8天在市場

花蓮縣10日新增7名確診病例，其中2人在5月底、6月初時有8天前往重慶市場購物，縣府公布足跡後，重慶市場11日緊急停業，進行內部大規模清消。不過有居民指出，儘管內部有清消，市場外仍有許多流動攤販，部分甚至未遵守實聯制，擔心是否會成為防疫破口。

快訊／中信銀1名確診！　中信金已14人染疫

快訊／中信銀1名確診！　中信金已14人染疫

衛福部竟稱「萬華是破口」輿論炸鍋　民眾黨斥甩鍋丟臉

衛福部竟稱「萬華是破口」輿論炸鍋　民眾黨斥甩鍋丟臉

獨／台中新光三越櫃姐確診　大遠百傻眼急查代班表

獨／台中新光三越櫃姐確診　大遠百傻眼急查代班表

彰化家族8人共餐染疫！足跡全曝光

彰化家族8人共餐染疫！足跡全曝光

關鍵字：

蔡英文黃子哲陳時中新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面