　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國中會考屏東縣7人同列榜首　18校5C比例下降

▲屏東今年國中會考情形 。（圖／屏東縣政府提供，以下同，資料照片）

▲屏東今年國中會考情形 。（圖／屏東縣政府提供，以下同，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

今年國中教育會考成績於11日公布，7人同列榜首，6月15至16日受理成績複查申請，為降低群聚感染風險，可透過線上申請，詳情請至屏東考區110年國中教育會考試務會網站（https://www.pths.ptc.edu.tw）查詢。

▲屏東今年國中會考情形 。（圖／屏東縣政府提供，以下同，資料照片）

▲▼防疫。

▲屏東今年國中會考情形 。（圖／屏東縣政府提供，以下同，資料照片）

屏東考區共有6621名考生，最佳成績5科精熟與寫作6級分計有7名，分別為明正國中、中正國中及南榮國中學生，5科精熟有234名(包含5A++計23名)，其中寫作6級分計有89名、5級分有1,032名，本縣學生寫作成績達5、6級分大幅進步。

另外，5C比例較去年下降的學校計有18校，減少5%以上的學校為泰武國中、飛夢林學園、高樹國中及新埤國中等校。

今年度因應會考成績延後一週公布，入學管道期程順延一週辦理，因應疫情及第三級疫情警戒，除現場報名外，規劃其他彈性配套措施，請至各入學管道委員會網站查詢或電話洽詢。預計6月24日公告屏東區高級中等學校免試入學實際招生名額，並開放查詢個人序位區間及網路選填志願(網址:https://ptc.entry.edu.tw)，7月1-2日為免試入學報名，7月13日分發結果公告，提醒師生留意重要日程。

屏東區高級中等學校可選填30個志願，縣府籲請學生選填志願前和師長充分討論，建議依學生興趣並參酌個人序位區間選擇最適合的學校。

►Her今天推出「7星級飯店立體水洗枕」4入，原價3680元，特價899元

ET快訊
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

同島一命！國際扶輪社助花蓮抗疫　捐2000組快篩試劑

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質面臨255萬罰款

防疫吃出免疫力！端節在家聰明享粽　搭配我的餐盤六口訣+運動

高雄議員結合企業捐贈面罩、次氯酸水　盼基層警「防疫罩得住」

黃偉哲燈籠外交奏效　日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

端節防疫勿出門！花蓮連假管制5大場所　加強稽查違反必罰

只要有疫苗就開打！饒慶鈴視察接種站：台東準備好了只等疫苗

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員　北馬其頓詐團隔離期滿

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

同島一命！國際扶輪社助花蓮抗疫　捐2000組快篩試劑

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質面臨255萬罰款

防疫吃出免疫力！端節在家聰明享粽　搭配我的餐盤六口訣+運動

高雄議員結合企業捐贈面罩、次氯酸水　盼基層警「防疫罩得住」

黃偉哲燈籠外交奏效　日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

端節防疫勿出門！花蓮連假管制5大場所　加強稽查違反必罰

只要有疫苗就開打！饒慶鈴視察接種站：台東準備好了只等疫苗

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員　北馬其頓詐團隔離期滿

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

大谷翔平飆8K勝投被搞砸　火力放送2支二壘打

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」下場曝

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員

虎尾鎮長扮屈原　籲端午不返鄉

彰化家族8人共餐染疫！足跡全曝光

快訊／台中三越218人快篩結果出爐

台南市政府與小北百貨共推設置「防災專區」

端節連假花蓮管制5大場所　加強稽查違反必罰

同島一命　扶輪社捐2千組快篩試劑助花蓮抗疫

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質

日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

日月潭5天巨變！3張照證明逆轉回春

只要有疫苗就開打　饒慶鈴：台東準備好了

高雄議員結合企業捐防疫物資　盼基層警防疫罩得住

端節宅在家聰明享粽　搭配餐盤六口訣+運動

石門水庫蓄水率達40％　蓄水量8100萬噸

更多熱門

相關新聞

150噸垃圾偷倒東港溪畔　屏東警扣大貨車、挖土機

150噸垃圾偷倒東港溪畔　屏東警扣大貨車、挖土機

屏東東港溪高灘地被傾倒大量廢棄物，屏東縣政府環保局獲報會同警方人員前往查緝，發現被傾倒了150公噸，查獲一名嫌犯，查扣大貨車與挖土機；及嫌犯供說，承租該土地，以每筆3000元代價提供傾倒，訊後依廢棄物清理法送辦，擴大偵辦。

端午前夕　屏縣府發放市場攤商防護面罩

端午前夕　屏縣府發放市場攤商防護面罩

國中會考1.6萬人拿5A　專家估：上建北要34.6分

國中會考1.6萬人拿5A　專家估：上建北要34.6分

國中會考成績公布　寫作4936名考生「抱蛋」

國中會考成績公布　寫作4936名考生「抱蛋」

國中會考高分群減少　5A作文6級分有1513人　

國中會考高分群減少　5A作文6級分有1513人　

關鍵字：

屏東國中教育會考榜首2021

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面