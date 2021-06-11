國中會考屏東縣7人同列榜首　18校5C比例下降

▲屏東今年國中會考情形 。（圖／屏東縣政府提供，以下同，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

今年國中教育會考成績於11日公布，7人同列榜首，6月15至16日受理成績複查申請，為降低群聚感染風險，可透過線上申請，詳情請至屏東考區110年國中教育會考試務會網站（https://www.pths.ptc.edu.tw）查詢。

▲▼防疫。

屏東考區共有6621名考生，最佳成績5科精熟與寫作6級分計有7名，分別為明正國中、中正國中及南榮國中學生，5科精熟有234名(包含5A++計23名)，其中寫作6級分計有89名、5級分有1,032名，本縣學生寫作成績達5、6級分大幅進步。

另外，5C比例較去年下降的學校計有18校，減少5%以上的學校為泰武國中、飛夢林學園、高樹國中及新埤國中等校。

今年度因應會考成績延後一週公布，入學管道期程順延一週辦理，因應疫情及第三級疫情警戒，除現場報名外，規劃其他彈性配套措施，請至各入學管道委員會網站查詢或電話洽詢。預計6月24日公告屏東區高級中等學校免試入學實際招生名額，並開放查詢個人序位區間及網路選填志願(網址:https://ptc.entry.edu.tw)，7月1-2日為免試入學報名，7月13日分發結果公告，提醒師生留意重要日程。

屏東區高級中等學校可選填30個志願，縣府籲請學生選填志願前和師長充分討論，建議依學生興趣並參酌個人序位區間選擇最適合的學校。

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