國中會考1.6萬人拿5A　專家估：上建北要34.6分、師大附中33.6分

▲國中會考成績今日出爐。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國中會考成今（11日）公布，華興中學校長曾騰瀧分析，從今年答對題數人數與去年相比，文科（國英社）比去年少，顯示今年文科題型較難；自然、數學答對人數校對，顯示題目簡單一些，預估今年要上建中、北一女要達34.6分、師大附中要33.6分、成功高中約31.6分、中山女中與松山高中則為30.8分。

根據教育部統計資料顯示，今年五科都拿下精熟等級5A的考生共計1萬6222人，佔全體考生8.18%，比去年1萬7418稍微下降，比率也較去年8. 46%為低。拿下5A的考生，其中有1513人寫作測驗獲六級分，佔全體考生0.76%。

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▼會考各科等級加標示人數百分比統計表。（圖／教育部提供）

除了預估前4志願外，曾騰瀧推估，要上大同高中則約29.8分、政大附中為29.6分，至於社區型高中，就要看學生就讀的意願，像是中崙高中約28.8分、麗山28.6分、大直高中和板橋高中則為27.8分。曾騰瀧強調，以上預估都是以答對人數來推估，之後還是要等各別序位公布時會更清楚，但應也只會差不到1分的差距。

至於近年教育部在推動的「減C計畫」，台師大心測中心分析，各科等級分布跟往年接近，但若單就英文科、數學科，可以發現從103年舉辦會考以來，「減C計畫」已慢慢奏效，兩科減C幅度皆超過5％。曾騰瀧也指出，今年數學A++及A+人數有升高，表示題型掌握程度比較OK，英文雖然稍微往下降，但今天五科還是維持平均，顯示命題方向與學生程度是差不多的。

