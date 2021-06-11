國中會考成績公布　寫作「未成功的物品展覽會」4936名考生抱蛋　

▲國中教育會考今日公布成績。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中教育會考成績今（11日）公告，今年寫作測驗主題是「未成功的物品展覽會」，根據教育部統計資料顯示，今年拿到6級分有3238人，但也有4936名考生（不含缺考生）「抱蛋」零級分。

台師大心測中心主任曾芬蘭分析，今年寫作測驗採取引導式寫作，試題部分提供考生圖文資訊跟寫作任務，希望透過圖文，引導學生聚焦，雖然有訂定「未成功的物品展覽會」題目，但考生可以用不同的思考及感受，選擇適當參展作品進行取材。

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曾芬蘭進一步分析，寫作測驗空間非常廣，考生可用記敘描寫、抒情或議論，從圖例可得知，有廢棄魚缸、落選科展作品、被拒絕的紀念服、一連串失敗紀錄照片等，雖然是不滿意、不完美、未符合原先期待等意涵，但考生可依此多元取材。

曾芬蘭表示，考生若想拿高分，重點要對所選展出物品加以描述，可以展現描寫能力，若能再對物品產生的情感意義多加闡述，也能凸顯展品與未成功的關聯性。曾芬蘭也說，今年題面看起來雖然是「未成功」負面意涵，但其實是讓學生從挫敗中反思，正向看待挫折，題旨有很多正面積極的意義。

至於考生都寫了些什麼內容？曾芬蘭指出，今年考生取材包含比賽失利、送不出去的卡片禮物、烹飪失敗的餐點、飼養失敗的寵物，可從取材看出年輕世代的生活面貌跟心情故事。

