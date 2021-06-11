彰化增7例！台北返鄉共餐群聚6染疫　足跡史：美學館、天空步道

▲縣府封天空步道。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

衛生局公布今新增7例，新增個案中有6人是台北返鄉家庭共餐群聚，另外1例感染源待查，同時也公布確診者從6月2日到9日在彰化市的足跡，2度到民權市場、到國立彰化生活美學館停車上廁所、八卦山天空步道、還到香記烤鴨店等處。

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彰化縣累積確診人數241人，死亡4人，居家隔離人數705人，完成篩檢人數3萬1,888人，陽性率為0.76%，致死率0.76%，局長葉彥伯指出，確診人數高峰期在5月份，昨天與前天因為醫護人員確診核酸篩檢量增加，最近還是有零星的確診人數出現，有59人是在居隔中發病。

葉彥伯指出，新增的7例有6人是台北返鄉家庭共餐群聚，相關足跡目前仍在疫調中，另外的1例是與縣內某醫院群聚感染追蹤中，新增１名居家隔離中50餘歲男子，6月10日發病採檢CT值23.57確診，累積出院發病確診人數已經有9人。

確診者6月2日到6月9日相關足跡今天也同步公布，除了到過民權市場也到烤鴨店跟八卦山步道、還到美學館上廁所，日前有一名牌咖阿公因共用廁所染疫，引發外界關注，衛生局提醒民眾若有到過以上相關地點，身體若發生不適，請盡快通知衛生局進一步採檢。

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